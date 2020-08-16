Карнавал свободы продолжается по всей стране (Онлайн) 24 16.08.2020, 19:40

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Фото: Henadz Shuliak

Миллион человек на улицах белорусских городов и деревень

Cегодня в Беларуси прошел Общенациональный Марш за Свободу. По всей стране на улицы вышли около миллиона человек. В Минске к Стеле «Минск — город герой» пришли около 500 тысяч человек. Затем они прошли маршем по проспекту к Дому правительства. Отдельные акции продолжаются и в других городах Беларуси.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций по всей стране.

20:43 Священники поддержали протест. Сегодня по всему Минску звонили колокола в поддержку протестующих.

20:41 Cегодня группа бывших десантников поднялась на ступени Дома правительства с транспарантом «ВДВ с народом».

Один из них заявил через мегафон, что многие их товарищи остаются за решеткой, а выборы были проведены с многочисленными нарушениями. Те, кто избивал мирных демонстрантов, не могут считаться сотрудниками правоохранительных органов, заявил бывший десантник. По его словам, он пришел с товарищами, чтобы реабилитировать армию и показать, что она с народом. Выступление неоднократно прерывалось овациями и скандированием «Армия с народом!»

20:38 На Немиге появилась растяжка в память о погибшем герое Беларуси Александре Тарайковском.

20:29 Потрясающая атмосфера. Вот так минчане возвращаются домой после эпохального митинга.

20:26 Несвиж за перемены.

20:25 В Бресте православный священник потребовал освободить всех задержанных из СИЗО.

20:16 Возле памятника Ленину на площади Независимости проходит импровизированный концерт. Памятник обклеен плакатами.

20:15 Активисты «Европейской Беларуси» и «Народной Грамады» проводят митинг под СИЗО на Володарского. Тысячи минчан требуют освободить политзаключенных.

20:12 Возле здания КГБ минчане освистывали и кричали «Позор!» проезжающим автомобилям милиции.

20:05 Вот так минчане сегодня шли возле КГБ.

20:03 Прямо сейчас проходит митинг под СИЗО на Володарского. Люди требуют освободить своих героев.

19:52 Вся площадь Независимости скандирует «Лукашенко в автозак», «Лукашенко, уходи!»

19:43 На главной площади Гомеля подняли бело-красно-белый флаг.

Минск

Фото: tut.by

Фото: tut.by