Фанаты минского «Динамо» объявили бойкот клубу на фоне протестов в стране

Фанаты минского «Динамо» объявили бойкот клубу на фоне протестов в стране4
- 16.08.2020, 20:55
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Фанаты хоккейного клуба осудили геноцид белорусского народа.
Представители фан-клуб хоккейного клуба «Динамо» Минск «By Zone» решили бойкотировать матчи столичной команды из-за политической позиции руководства клуба. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram.
«Мы, члены фан-клуба ХК «Динамо-Минск» — объявляем бессрочный бойкот домашних игр, отказываясь от организации домашнего фан-сектора на них, и от участия в любого рода мероприятиях клуба и ФХРБ [Федерация хоккея Республики Беларусь]. Нам стыдно отождествлять себя с гражданами, которые поддерживают беспредел силовиков и геноцид белорусского народа», — написали болельщики.
Для прекращения бойкота со стороны фанатов руководству клуба нужно выполнить несколько требований. Во-первых, выступить публично с осуждением насилия в отношении мирных граждан со стороны сотрудников ОМОНа на улицах, местных РУВД и в изоляторах временного содержания.
Во-вторых, выступить с публичным признанием необходимости освободить задержанных мирных граждан на улицах страны и политических заключенных; публично признать прошедшие выборы нелегитимными.
В-третьих, выступить с призывом к проведению новых выборов с честным и прозрачным подсчетом голосов.
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Публичное обращение членов ОО “Клуб болельщиков хоккейного клуба Динамо-Минск” к генеральному директору ЗАО “Хоккейный клуб “Динамо-Минск” Баскову Дмитрию Юрьевичу; к Федерации Хоккея Республики Беларусь. Фальсификация выборов, силовое удержание власти, нарушения Конституции и Уголовного Кодекса, насилие в отношении мирных людей со стороны силовиков - это всё, что мы наблюдаем в последние дни на улицах, в городах нашей страны, нашей столицы. Учитывая позицию руководства клуба, отраженную в СМИ, а также информацию, размещенную на официальном сайте от лица клуба, заявляем следующее. Мы - члены фан-клуба ХК “Динамо-Минск” - объявляем бессрочный бойкот домашних игр, отказываясь от организации домашнего фан-сектора на них, и от участия в любого рода мероприятиях клуба и ФХРБ. Нам стыдно отождествлять себя с гражданами, которые поддерживают беспредел силовиков и геноцид беларуского народа. Для прекращения бойкота со своей стороны мы выдвигаем ряд требований. 1) Выступить публично с осуждением насилия в отношении мирных граждан со стороны сотрудников ОМОН на улицах, местных РУВД и в изоляторах временного содержания. 2) Выступить с публичным признанием необходимости освободить задержанных мирных граждан на улицах страны и политических заключённых. 3) Публично признать прошедшие выборы нелегитимными, выступить с призывом к проведению новых выборов с честным и прозрачным подсчётом голосов. Данные требования считаем неоспоримыми. При выполнении перечисленных требований мы будем готовы вернуться на трибуны и вступить в диалог об активном участии в ивент-сфере клуба. Единогласно. Действующие члены ОО “Клуб болельщиков хоккейного клуба Динамо-Минск”