Фанаты минского «Динамо» объявили бойкот клубу на фоне протестов в стране 4 16.08.2020, 20:55

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Фанаты хоккейного клуба осудили геноцид белорусского народа.

Представители фан-клуб хоккейного клуба «Динамо» Минск «By Zone» решили бойкотировать матчи столичной команды из-за политической позиции руководства клуба. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram.

«Мы, члены фан-клуба ХК «Динамо-Минск» — объявляем бессрочный бойкот домашних игр, отказываясь от организации домашнего фан-сектора на них, и от участия в любого рода мероприятиях клуба и ФХРБ [Федерация хоккея Республики Беларусь]. Нам стыдно отождествлять себя с гражданами, которые поддерживают беспредел силовиков и геноцид белорусского народа», — написали болельщики.

Для прекращения бойкота со стороны фанатов руководству клуба нужно выполнить несколько требований. Во-первых, выступить публично с осуждением насилия в отношении мирных граждан со стороны сотрудников ОМОНа на улицах, местных РУВД и в изоляторах временного содержания.

Во-вторых, выступить с публичным признанием необходимости освободить задержанных мирных граждан на улицах страны и политических заключенных; публично признать прошедшие выборы нелегитимными.

В-третьих, выступить с призывом к проведению новых выборов с честным и прозрачным подсчетом голосов.