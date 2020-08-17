«Выкалывали глаза»: как силовики пытали 16-летнего подростка из Минска 26 17.08.2020, 8:58

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Абсолютно ужасающая история.

Это история пыток подростка, абсолютно ужасающая своей жестокостью. Сразу хотим предупредить: если вы впечатлительны и не приемлете описания сцен насилия, не читайте этот текст. Если же вам такое под силу – пожалуйста, распространите этот материал. Подобные случаи должны предаваться максимальной огласке, чтобы виновные понесли наказание, пишет tut.by.

Прямо сейчас в реанимации одной из больниц Минска лежит 16-летний парень, его зовут Тимур. Туда он попал из Партизанского РУВД 13 августа. 12 августа его задержали в районе Каменной Горки. Парня уже вывели из медикаментозной комы.

Тимура жестоко истязали при задержании, а потом в автозаке. В данный момент диагноз парня выглядит так:

черепно-мозговая травма,

сотрясение головного мозга,

открытый перелом скуло-орбитального комплекса,

гемосинусит правой верхнечелюстной пазухи,

судорожный синдром,

параорбитальная гематома справа,

множественные ушибы мягких тканей и конечностей,

травматические эрозии роговицы обоих глаз.

Как рассказала журналистам мать Тимура, она успела поговорить с сыном. У подростка при слове «милиция» начинается паническая атака: ему палкой выкалывали глаза. По словам Артема, брата Тимура, молодого человека били электрошокером по пяткам. От него требовали запеть гимн ОМОНа, но он отказался. После этого Тимуру опрокинули голову, рот засунули палку и забивали ее. Подросток считает, что ему еще повезло – мужчине рядом палку засунули в прямую кишку, а 14-летнего парня избивали по промежности.

Тимур уже в сознании. Он поделился, что после пыток его хотели бросить в подвал, но пришел какой-то мужчина и сказал, что это останется на совести бойцов. Затем вызвали скорую. Медики утверждают, парень идет на поправку. Тем временем семья Тимура обратится в прокуратуру и СК, чтобы провели расследование и привлекли виновных к уголовной ответственности.

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