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Во время протестов в Беларуси пропали 92 человека, власти скрывают количество погибших

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  • 17.08.2020, 10:42
  • 7,389
Во время протестов в Беларуси пропали 92 человека, власти скрывают количество погибших
Фото: tut.by

Журналисты запускают сервис для поиска пропавших после 9 августа.

За время протестов после выборов по всей стране были задержаны и арестованы около 10 тысяч человек. Несколько дней их родственники и близкие пытались получить о них хоть какую-то информацию. Многие не найдены до сих пор.

По данным журналистов, в настоящее время по всей стране ищут 92 человека. Tut.by запустил сервис для поиска пропавших после 9 августа.

На странице можно увидеть фото людей, чья судьба до сих пор неизвестна (изображение и описание раскрываются по клику). Если у вас есть какая-то информация о том, где они находятся, — позвоните по номеру телефона, указанному в описании.

Напомним, что официальный представитель Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Ванина подтвердила смерти протестующих. «Они умерли, не доехав до больниц», – сообщила пресс-секретарь ведомства. Точное число погибших замалчивается.


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