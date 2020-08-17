«Голос Америки»: Европа не признает результаты выборов в Беларуси и осуждает насилие 2 17.08.2020, 13:20

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Европейские страны сделали сегодня несколько важных заявлений о событиях в Беларуси.

Европейские страны в понедельник сделали несколько важных заявлений о событиях в Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов и последовавших за голосованием массовых протестов, передает «Голос Америки».

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сделал официальное заявление о том, что его страна не признает результаты выборов в Беларуси, на которых, по официальным данным, «победил» Лукашенко.

«Великобритания не признает результаты выборов. Нам срочно необходимо провести независимое расследование в рамках ОБСЕ в отношении нарушений, которые сделали эти выборы нечестными. Также следует расследовать жестокие репрессии, которые за ними последовали», – говорится в заявлении Доминика Рааба, распространенном британским МИДом.

Также Доминик Рааб заявил, что «мир с ужасом смотрит на насилие, которое белорусское руководство применяет для того, чтобы подавить мирные протесты, последовавшие за фальсифицированными выборами», и что Лондон «будет работать с международными партнерами, чтобы ввести ограничительные меры против тех, кто несет за это ответственность».

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил в понедельник, что российская военная помощь, в случае оказания ее режиму Лукашенко, будет считаться «вторжением» в Беларусь: «Причин для военной поддержки со стороны России нет, для нее нет также правовых и других оснований. Она станет вторжением (в Беларусь – ред.) и уничтожит последние следы ее независимости»

«Россия многим рискует, если пойдет на это в условиях событий в Беларуси, в условиях народной поддержки. Ей следует понять, что вторжение не будет оправдано ни в юридическом, ни в моральном, ни в политическом плане», – добавил – заявил Линкявичюс в разговоре с журналистами в Вильнюсе.

Глава МИД Литвы таким образом отреагировал на сообщения о том, что Москва, как было заявлено Кремлем, в случае необходимости готова помочь Минску в рамках договора о коллективной безопасности.

В свою очередь, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник призвал белорусских военных не прибегать к насилию на акциях протеста против итогов президентских выборов, которые, по мнению их участников, были сфальсифицированы.

«Я призываю белорусских военных не идти против собственного народа, применяя силу», – заявил Франк-Вальтер Штайнмайер, чья должность носит, в основном, церемониальный характер.

Штайнмайер, заявивший, что его восхищает мужество демонстрантов, призвал Лукашенко к диалогу с ними и сказал, что народ Беларуси заслуживает солидарности и поддержки.

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