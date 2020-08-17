«Диджей перемен»: В карцере меня избивал замглавы МВД Барсуков 59 17.08.2020, 13:45

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Фото: «Наша Ніва»

Барсуков пришел в карцер к Владу Соколовскому на третьи сутки задержания.

Влад Соколовский - один из диджеев, включивших песню «Перемен» на официальном митинге 6 августа, за который он получил 10 суток ареста на улице Окрестина, рассказал nn.by, что в карцере его избивал заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков.

По словам Соколовского, на третьи сутки задержания к нему пришел «какой-то начальник».

«Мне крикнули: лицом к стене! Начальник говорит: «Музыку включил? Перемен хотел? Столько людей вышли на улицы, столько крови и-за вас! Ну, готовься, сядешь лет на 10». Он два раза ударил меня и вышел. Уходя, он сказал: «Чего это он здесь, как в санатории? Сделай, как надо. «После этого кровать перестали откидываться, обдувало холодным воздухом. Было очень холодно», - сказал он.

После освобождения Влад Соколовский узнал в этом начальнике Александра Барсукова, заместителя Караева. Барсуков приезжал на Окрестина в ночь на 14 августа, заверял людей, что в камерах никого не бьют и не пытают.

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