«За одну ночь меня избили в автозаке, в РОВД, в тюрьме на Окрестина»5
- 17.08.2020, 14:17
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23-летний минчанин рассказал о пытках в милиции.
23-летний Алексей Елифиренко был задержан вечером 12 августа у метро «Пушкинская». За ночь его били в автозаке, в РОВД, в тюрьме на улице Окрестина, передает «Радыё Свабода».
Алексею повезло, из-за травмы ноги его забрали в «скорую» и из больницы отпустили домой. Молодой человек вместе со своей сестрой согласились поговорить с журналистами и рассказать, как происходили пытки.