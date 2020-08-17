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«За одну ночь меня избили в автозаке, в РОВД, в тюрьме на Окрестина»

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  • 17.08.2020, 14:17
  • 6,607
«За одну ночь меня избили в автозаке, в РОВД, в тюрьме на Окрестина»
Алексей Елифиренко

23-летний минчанин рассказал о пытках в милиции.

23-летний Алексей Елифиренко был задержан вечером 12 августа у метро «Пушкинская». За ночь его били в автозаке, в РОВД, в тюрьме на улице Окрестина, передает «Радыё Свабода».

Алексею повезло, из-за травмы ноги его забрали в «скорую» и из больницы отпустили домой. Молодой человек вместе со своей сестрой согласились поговорить с журналистами и рассказать, как происходили пытки.

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