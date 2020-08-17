Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико 28 Дмитрий Бондаренко

17.08.2020, 14:54

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Фото: «Наша Ніва»

Мы должны освободить их как можно быстрее.

Еще прошлой осенью 2019 года белорусские блогеры на одной из массовых акций подняли вопрос «Что дальше?». За это время ситуация в стране радикально изменилась, но ответ на этот вопрос стоит перед нами с невероятной остротой.

Многие в Беларуси и за рубежом удивляются, почему протесты происходят без выступлений политических лидеров, почему белорусы самоорганизуются через интернет и кто возьмет на себя управления страной.

Мне кажется, что ответ на этот вопрос на самом деле очень прост. К власти в стране должны прийти люди, которые заслужили это своей борьбой, своей честностью, своей последовательностью. И, конечно, те, кого поддерживает народ Беларуси.

Президентские выборы в Беларуси не были честными и справедливыми в первую очередь потому, что в них не смогли принять участие наиболее сильные кандидаты — Николай Статкевич, Павел Северинец, Сергей Тихановский, Виктор Бабарико.

Их нахождение сегодня в застенках режима — это подтверждение страха Лукашенко перед ними, а также свидетельство их силы.

Не надо мучать Светлану Тихановскую. Мы должны поблагодарить эту прекрасную женщину за то, что она, преодолевая сомнения и страх, прошла очень нелегкий путь до 9 августа 2020 года. Она помогла разбудить Беларусь и гениальность ее избирательной программы состояла в простом предложении: «Я не хочу власти, голосуйте за меня и в стране пройдут новые свободные выборы». Из-за угроз, страшного давления Светлана была вынуждена уехать.

Но наши враги просчитались: белорусы продолжили сопротивление диктатуры с еще большей энергией, выдержали нечеловеческие по жестокости атаки холуев режима, перешли в наступление и почти добились победы.

Но невозможна смена власти без освобождения наших лидеров, также как не были возможными изменения в свое время в ЮАР без освобождения Нельсона Манделы. В Польше — без освобождения Леха Валенсы. В Чехословакии — без освобождения Вацлава Гавела.

Политическое решение очень простое: вышедшие на свободу Николай Статкевич, Павел Северинец, Сергей Тихановский и Виктор Бабарико должны договориться и сформировать Коалиционное правительство национального доверия. Белорусы на всенародном миллионнном вече должны огласить возвращение к законной Конституции 1994 года и в течение нескольких месяцев в Беларуси должны пройти выборы президента и парламента по этой Конституции. Светлана Тихановская должна благословить этих мужественных и опытных политиков на создание такого правительства.

Ни в коем случае нельзя идти на поводу у тех советчиков, которые предлагают Светлане самой стать эрзац-президентом и формировать администрацию президента по лукашенковской конституции с неограниченными полномочиями.

У нас нет времени на эксперименты. Люди, которые доказали свое мужество и компетентность на протяжении всей своей жизни, смогут возглавить страну, провести выборы и необходимые реформы, которые сделают Беларусь нормальной европейской страной и обеспечат достойный уровень жизни и безопасность ее граждан.

Свободу Николаю Статкевичу, Павлу Северинцу, Сергею Тихановскому, Виктору Бабарико и всем политзаключенным!

Жыве Беларусь!

Дмитрий Бондаренко, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»

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