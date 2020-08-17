Президенты Польши и стран Балтии подтвердили готовность помочь Беларуси 2 17.08.2020, 15:38

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Анджей Дуда

Фото: charter97.org

Лидеры стран обсудили ситуацию в Беларуси и подтвердили готовность поддержать демократический процесс в нашей стране.

Президент Польши Анджей Дуда принял участие в телеконференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии. Лидеры стран обсудили ситуацию в Беларуси и подтвердили готовность поддержать демократический процесс в этой стране, передает «Польское радио».

Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский сказал, что разговор стал продолжением письменного обращения к властям Беларуси, в котором президенты призвали вступить в диалог с оппозицией, прекратить репрессии и освободить заключенных.

«Президенты обменялись мнениями по поводу сегодняшней ситуации в Беларуси. Они подтвердили свой призыв к властям в Беларуси смягчить ситуацию и начать политический диалог. Также они обсудили вопрос безопасности в регионе в связи с неспокойной ситуацие в Беларуси. Они договорились о постоянном мониторинге ситуации и проведении дальнейших переговоров», - заявил Кшиштоф Щерский.

Глава кабинета президента Польши сказал, что переговоры лидеров государств будут проходить так часто, как это будет необходимо. Он заверил, что сотрудники президентов находятся в постоянном контакте.

«Мы будем совместно обращаться к Европейскому союзу и другим международным организациям, чтобы в отношении Беларуси они были столь же активны, как и наши государства», - сказал Кшиштоф Щерский.

Тем временем заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский написал в Twitter, что саммит Европейского совета, посвященный ситуации в Беларуси, будет проведен благодаря усилиям премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Саммит состоится в среду, 19 августа.

«Инициатива премьер-министра Матеуша Моравецкого увенчалась успехом», - написал он. Глава правительства призвал созвать саммит по вопросу Беларуси на прошлой неделе.