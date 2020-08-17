Видеофакт: Многотысячная колонна протестующих движется на Окрестина

Видеофакт: Многотысячная колонна протестующих движется на Окрестина4
- 17.08.2020, 21:33
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Впереди колонны идут священники.
Большая колонна протестующих направилась от СИЗО № 1 на улице Володарского к Центру изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, куда ранее были доставлены задержанные участники акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов, передает naviny.by.
Впереди идут священники, которые после завершения демонстрации намерены встать как барьер между людьми и ЦИП.
Вышедшие на свободу из ЦИП задержанные жаловались на крайне жестокое отношение к ним со стороны силовиков.