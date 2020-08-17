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Видеофакт: Многотысячная колонна протестующих движется на Окрестина

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  • 17.08.2020, 21:33
  • 11,079
Видеофакт: Многотысячная колонна протестующих движется на Окрестина

Впереди колонны идут священники.

Большая колонна протестующих направилась от СИЗО № 1 на улице Володарского к Центру изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, куда ранее были доставлены задержанные участники акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов, передает naviny.by.

Впереди идут священники, которые после завершения демонстрации намерены встать как барьер между людьми и ЦИП.

Вышедшие на свободу из ЦИП задержанные жаловались на крайне жестокое отношение к ним со стороны силовиков.

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