Генштаб ВС Беларуси не дал разрешения на прилет российского военного самолета 43 18.08.2020, 15:21

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иллюстрационное фото wikipedia

По имеющейся информации, на борту находилось 155 человек.

По информации телеграмм-канала Harbatsevich, Генштаб РБ сегодня не разрешил прилет российского самолета с 155 человеками на борту, который должен был приземлиться в Мачулищах под Минском «в интересах МВД РБ», пишет «Наша ніва».

Как известно автору канала, в маршрутах гражданской авиации существует заявка на прилет 18-19 августа в Мачулищи грузового Ил-76 RIF6802 российской Нацгвардии (летит через Ермолино-Чкаловский) с целью «перевозки личного состава и имущества войск Национальной гвардии».

Изначально в заявке говорилось о «до 155 человек и 3 тонны груза», рейс выполняется «в интересах МВД РБ».

По информации канала, в течение дня заявка так и остается непринятой военными, которые управляют разрешениями на полет (Генштаб). Заявка обновляется, сейчас из нее пропал пункт о 155 человек, но она до сих пор не подтверждена.

Также известно, что в воскресенье в Беларуси садился (уже вылетел) RIF6829 Нацгвардии, также из Ермолино, там было пару пассажиров и 3 тонны груза, изначально два этих самолета должны были лететь в один день, но RIF6802 16-го не долетел, неясно и долетит ли сегодня. Пресс-служба МВД информацией о самолетах пока не располагает.

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