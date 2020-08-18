Литовская Паланга даст старт цепи солидарности от Балтийского моря до границы с Беларусью 1 18.08.2020, 15:25

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Мэр литовского города обратился к его жителям.

Мэр литовской Паланги Шарунас Вайткус призвал горожан присоединиться к акции «Балтийский путь» и тем самым поддержать белорусов в борьбе с диктатурой. Цепь планируется выстроить от моря и до самой границы с Беларусью, передает «Радыё Свабода».

Концертный зал Паланги накануне события раскрасился в бело-красно-белые цвета белорусского мирного сопротивления.

«В воскресенье 23 августа присоединяемся к живой цепи солидарности, написал градоначальник на своей странице в «Фейсбуке». - Давайте покажем единство не только с латышскими и эстонскими братьями, но и с соседней Беларусью, которая в настоящее время активно борется за демократию в своей стране».

23 августа 1989 года состоялась беспрецедентная акция «Балтийский путь». Тогда литовцы, латыши и эстонцы стали в цепь длиной порядка 670 км, соединив Таллин, Ригу и Вильнюс. Таким образом граждане продемонстрировали желание независимости от СССР.

Нынешняя цепь будет посвящена Беларуси. По словам Шарунаса Вайткуса, чтобы обеспечить социальное расстояние, участники Живой цепи возьмутся не за руки, а будут держать флаги Литвы, Латвии, Эстонии и Беларуси.

«Давайте покажем всем, что мы едины, что мы ценим и ценим нашу свободу, которую мы завоевали, а также поддержим белорусов, борющихся за демократию. Приглашаем приходить с флагами и другими атрибутами», - призвал мэр Паланги.

Аналогичное мероприятие собираются провести в Латвии: цепь будет выстроена от морского курорта Юрмала до белорусской границы.

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