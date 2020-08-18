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Польская Gazeta Wyborcza поддержала белорусов

  • 18.08.2020, 17:55
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Польская Gazeta Wyborcza поддержала белорусов

«Нет свободы без солидарности».

Легендарное польское издание Gazeta Wyborcza поддержало белорусов. Обращение опубликовано на «Фейсбуке».

«Белорусские друзья! Несмотря на угрозу ареста и пыток, и даже смерти о милицейских пуль – вы уже неделю протестуете на улицах и рабочих местах. Вы требуете, чтобы ваша страна была свободной и демократической, чтобы она освободилась от диктатуры, от вранья и насилия. Мы с вами солидарны.

Нет свободы без солидарности. Жыве Беларусь!»

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