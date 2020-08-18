В Могилеве автомобиль намеренно сбил участника митинга 19 18.08.2020, 18:47

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фото: svaboda.org

Женщина-водитель скрылась.

Как сообщает «Радыё Свабода», в Могилеве автомобиль сбил участника оппозиционного митинга, который проходит возле исполкома.

По словам очевидцев, за рулем Renault была девушка. Она сначала показывала неприличные жесты, а после поехала на красный и сбила одного из участников акции. В это время другой мужчина запрыгнул на автомобиль и проехал на крыше полкилометра.

Сообщается, что никто не пострадал. Водитель автомобиля скрылась. На место аварии вызвали сотрудников ГАИ.

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