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В Могилеве автомобиль намеренно сбил участника митинга

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  • 18.08.2020, 18:47
  • 13,123
В Могилеве автомобиль намеренно сбил участника митинга
фото: svaboda.org

Женщина-водитель скрылась.

Как сообщает «Радыё Свабода», в Могилеве автомобиль сбил участника оппозиционного митинга, который проходит возле исполкома.

По словам очевидцев, за рулем Renault была девушка. Она сначала показывала неприличные жесты, а после поехала на красный и сбила одного из участников акции. В это время другой мужчина запрыгнул на автомобиль и проехал на крыше полкилометра.

Сообщается, что никто не пострадал. Водитель автомобиля скрылась. На место аварии вызвали сотрудников ГАИ.

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