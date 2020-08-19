закрыть
19 августа 2020, среда, 17:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как бастующий Гродно подает всем пример

9
  • 19.08.2020, 15:33
  • 13,212
Как бастующий Гродно подает всем пример
фото: svaboda.org

О своем протесте заявили работники крупнейших предприятий города.

Крупные предприятия Гродно продолжают бастовать, пишет «Радыё Свабода».

«Гродно Азот»

Первыми планируют выключиться цеха аммиака. Они собирают подписи за отставку Александра Лукашенко. 19 августа сотни работников этих цехов вышли на территорию завода. Сбор подписей в поддержку забастовки идет по всему предприятию. На «Гродно Азоте», в состав которого входит еще одно химическое предприятие «Химволокно», работают более 13 тысяч человек.

После обеда на «Гродно Азоте» около тысячи человек вышли на проходную, чтобы выразить желание бастовать. Работников пришли поддержать простые гродненцы.

«Гродножилстрой»

Среди работников прошло голосование, проводить ли забастовку. Всего на предприятии работают около 3700 человек. Проголосовали 70% работников. 75% проголосовавших выступили за забастовку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Свобода слова для всех!»
«Свобода слова для всех!» Максим Винярский
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико Дмитрий Бондаренко
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы Дмитрий Бондаренко