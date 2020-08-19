Как бастующий Гродно подает всем пример 9 19.08.2020, 15:33

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фото: svaboda.org

О своем протесте заявили работники крупнейших предприятий города.

Крупные предприятия Гродно продолжают бастовать, пишет «Радыё Свабода».

«Гродно Азот»

Первыми планируют выключиться цеха аммиака. Они собирают подписи за отставку Александра Лукашенко. 19 августа сотни работников этих цехов вышли на территорию завода. Сбор подписей в поддержку забастовки идет по всему предприятию. На «Гродно Азоте», в состав которого входит еще одно химическое предприятие «Химволокно», работают более 13 тысяч человек.

После обеда на «Гродно Азоте» около тысячи человек вышли на проходную, чтобы выразить желание бастовать. Работников пришли поддержать простые гродненцы.

«Гродножилстрой»

Среди работников прошло голосование, проводить ли забастовку. Всего на предприятии работают около 3700 человек. Проголосовали 70% работников. 75% проголосовавших выступили за забастовку.

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