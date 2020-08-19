Александр Ярошук: Нужно создавать стачкомы, нет смысла в легальных забастовках 17 19.08.2020, 15:50

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Трудящиеся бросили вызов власти.

Работники белорусских предприятий активно выражают свое недовольство происходящим в стране, в том числе объявляют забастовки. Об этом заявили работники «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота», других крупных предприятий. Основные требования, которые выдвигают работники — это прекращение насилия со стороны правоохранительных органов, освобождение задержанных во время мирных акций протеста и политзаключенных, а также отставка Александра Лукашенко и проведение новых выборов с участием независимых наблюдателей.

Tut.by попросил прокомментировать ситуацию на предприятиях председателя ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов» Александра Ярошука.

Ярошук о том, почему не видит смысла в легальных забастовках

— Правовое положение работников во время забастовки практически уничтожается, — говорит Александр Ярошук. — Ее участники лишаются зарплаты, период участия в стачке не дает права на стаж, который включается в отпуск. Если администрация поддержит бастующих, она сможет лишь выплатить им материальную помощь, а зарплату — нет. С учетом всего этого, очевидно, что нет никакого смысла стремиться оформить процесс вхождения в забастовку в рамках правового поля. Трудящимся, которые бросили вызов государству, потребовали отставки Лукашенко, объявили бессрочную политическую забастовку, вышли из цехов, следует идти до победного конца. И люди должны это понимать. И совершенно незачем смотреть на законодательство, соблюдать процедуру проведения забастовки. Потому что власть своими фальсификациями и брутальными расправами над участниками мирных акций протеста перечеркнула законодательство, поставила крест на Конституции.

Что такое стачкомы и зачем они нужны

На некоторых крупных предприятиях сейчас начинают появляться стачечные комитеты. По словам Александра Ярошука, это необходимо для того, чтобы «приобретать субъектность участникам забастовки, выдвигать руководству предприятия требования, ради чего они объявили забастовку, в первую очередь — признание президентских выборов недействительными.

— Создание стачкомов — это важнейшая задача. Для этого без всякого формализма надо просто провести собрание, проголосовать и выбрать какое-то количество человек, которое будет представлять коллектив. После этого заполнить протокол с результатами собрания о создании стачкома в произвольной форме, с ним идти к нанимателю и требовать выполнения всех требований. Если руководитель не присоединяется к ним, можно требовать его увольнения, поскольку он идет против рабочих, — комментирует Александр Ярошук.

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