«В отца стреляли со спины в упор» 9 19.08.2020, 20:30

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Геннадий Шутов

Что говорит дочь о смерти брестчанина Геннадия Шутова от ранения в голову.

19 августа в военном госпитале Минска умер 44-летний житель Бреста Геннадий Шутов, передает «Радыё Свабода». Он был ранен в голову во время акции протеста 11 августа около Московского райисполкома Бреста.

Отец сказал, что крикнул «Жыве Беларусь!» и в десять вечера позвонил, что вызвал такси, чтобы ехать домой, рассказала журналистам его дочь Настя.

«В отца стреляли со спины в упор, человек, который стрелял, был сзади него. Был очень сильно поврежден головной мозг, сильное кровотечения, раздрабление костей», - рассказывает девушка.

По словам Насти, в отца стреляли военный.

«В Брестской больнице нам сказали, что пули не было. Ранее была информация, что рана сквозная, а затем врачи написали в бумагах, что рана огнестрельная, проникающая».

В тот день Геннадий Шутов находился в гараже своего друга Александра Кардюкова, который сейчас задержан.

«После того, как они оказались возле этих 20-этажных домов, у них в руках не было никакой арматуры, и неправда, что он якобы задушил какого-то военного», - говорит Настя. - То есть он позвонил, что едет домой, и с тех пор мы его два дня искали и не могли найти. Его телефон был недоступен».

В Жабинковском РОВД родственникам сказали, что «намекнут», где его искать.

Потом родственники сами нашли его в больнице, где поначалу не хотели предъявлять документы про его здоровье. Вещи забрали следователи. Только 14 августа родственникам выдали медицинские документы, не заверенные печатью, поскольку главный врач ушел в отпуск. Геннадия Шутова сначала завезли в областную больницу Бреста, где ему сделали две операции, а 13 августа в десять часов вечера его доставили на вертолете в минский военный госпиталь, рассказывает его дочь.

«В Бресте 13 августа к раненому отцу пустили старшую дочь, а в Минске нас не пустили к нему, мы не видели его», - сказала она.

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