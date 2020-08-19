Один из лидеров забастовки на «Беларуськалии»: Я буду стоять до конца 3 19.08.2020, 22:01

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Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Как нарастала волна протеста на рудниках.

Белорусские предприятия бастуют по всей стране. Одним из наиболее крупных стала забастовка работников одного из главных и самых богатых предприятий страны – «Беларуськалия».

«Белсат» пообщался с одним из лидеров протеста.

«Дядя Леша из ЦПП» – так просит называть себя один из лидеров Комитета стачки на «Беларуськалии». Правда, от такой должности мужчина открещивается: говорит, что он просто «активный». А структура у бастующих шахтеров более горизонтальная.

Алексей знает, что у него в любом случае начнутся проблемы на работе. Однако он к этому готов: в случае чего, просто не пойдет на работу.

Алексей – ветеран «Беларуськалия», работает там с 1993 года. Первые 7 лет был на поверхности, а в 2000-ом спустился в шахту. Свою работу описывает как «стабильную, не очень высокооплачиваемую, но и не очень тяжелую». Если упрощать, то он подает электричество тем шахтерам, которые работают в забое.

Почему начали протестовать

Уже после выборов начались первые попытки забастовок, но они были неорганизованы. На работу ходили, но ничего не делали – планы срывались. Шахтеры начали говорить о забастовке только тогда, когда по всей стране начались волнения: после забастовки врачей, мирных женских протестов.

Почему так долго ждали? Алексей объясняет это самой организацией работы. У «Беларуськалия» сейчас 6 рудников. Наиболее производственный сейчас третий. Всего на предприятии работает 18 тысяч человек. Некоторые из них – «офисный» и обслуживающий персонал. Они работают в одну смену. Те, кто связан напрямую с шахтой, работают в пять смен.

«Я некоторых людей могу не видеть по 2 дня. Смены тянутся по 8 часов. Я закончил работу – на мое место другой заступил. И так далее. Трудно собраться и поговорить».

Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Алексей подчеркивает, что шахтеры – рабочие люди, которые не так активно пользуются компьютерами и смартфонами. У некоторых даже кнопочные телефоны, они смотрят государственное телевидение. Сам Алексей после работы занимался рутинными делами: строил дом, занимался машиной.

«Когда я увидел протесты, избиения людей. А когда их начали выпускать… Тут произошел какой-то надлом».

Но постепенно начала нарастать волна, начались призывы к забастовке. Чтобы собрать 18 тысяч работников, разбитых по 6 точкам, ушло 2 дня.

Третий рудник, наиболее крупный и производственный, подошел к вечеру 18 августа в формате, как это очерчивает Алексей, «медленной итальянской забастовки».

«Чтобы остановить полностью производство, нужна целая смена. Поэтому если утром начать бастовать, то только около часа ночи все станет», – объясняет мужчина.

Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / Belsat.eu

По словам Алексея большинство работников «Беларуськалия» голосовали за Светлану Тихановскую. Но платить рублем за свои взгляды не все готовы.

Сам же он будет стоять до конца.

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