Корабль Илона Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю: онлайн-трансляция 4 2.08.2020, 8:48

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Фото: Bill Ingalls/NASA

Планируется, что Crew Dragon приводнится в Атлантическом океане произойдет через 19 часов.

Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме от стыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю, сообщает РБК.

Трансляцию на своем сайте ведет NASA. Посмотреть ее можно тут.

Корабль отстыковался в 2.35 (по Минску). Планируется, что путь Crew Dragon до Земли займет 19 часов. Корабль должен приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды. Это станет первым приводнением американского пилотируемого корабля с 1975 года.

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Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска стартовал к МКС 30 мая. Корабль доставил на МКС американских астронавтов Бенкена и Херли.

Это был первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией. Кроме того, для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом за девять лет. После того как в 2011 году закрылась программа Space Shuttle, астронавтов NASA на МКС доставляли российские корабли «Союз».