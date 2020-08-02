Светлана Тихановская и команда провели массовый митинг в Барановичах (Онлайн, видео) 9 2.08.2020, 9:52

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Фото: intex-press.by

(Обновлено) В Парке культуры и отдыха по улице Комсомольской собралось более 8 тысяч человек.

Сегодня, 2 августа, кандидат в президенты Светлана Тихановская с представителями штаба Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало провели легальный агитационный митинг в Барановичах.

Митинг прошел в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ (Молодой парк) по улице Комсомольской.

12.09 Онлайн-репортаж закончен. Спасибо, что были с нами! Барановичи, вы - супер! Жыве Беларусь!

12.07 Следующий митинг Светлана Тихановская и команда проведут в Бресте в 14.00. Место сбора - аллея у сценической площадки в парке имени воинов-интернационалистов (ул.Московская).

12.00 Люди провожают кандидата в президенты с командой овациями. Светлану Тихановскую окружили ее сторонники, люди делают селфи, просят у нее автограф. "Светлана, можно к вам прикоснуться? Вы молодец, вы самая смелая", - говорят люди. Многие подносят к кандидату в президенты своих маленьких детей. Атмосфера потрясающая!

11.59 Мужчины поднимаются на сцену, целуют руки Светлане Тихановской и представительницам штаба.

11.58 Представители разных конфессий подарили Светлане Тихановской и штабу иконы. "С нами Бог!", - скандируют люди.

11.57 Светлане Тихановской и штабу подарили картину, где три смелые женщины изображены в виде "супервумен".

11.55 "Сегодня не только день ВДВ, но и день железнодорожника. Барановичи - международной железнодорожный узел. Спасибо вам за ваш труд", - говорит Светалана Тихановская. Люди аплодируют. "Друзья, помните слова Сергея Тихановского: только вместе мы сможем построить страну для жизни!", - говорит Светлана Тихановская.

11.53 Люди вместе с кандидатом в президенты и штабом скандируют "Верым! Можам! Пераможам!", "Барановичи - вперед!", "Спасибо!", "Милиция - с народом!".

11.51 Светлана Тихановская вместе со штабом и 8 тысячами человек поют "Разбуры турмы муры".

11.49 На митигше очень много бойцов-десантников. С днем ВДВ! Элита армии - с народом!

11.45 Маргарита Левчук исполняет знаменитый хит Лявона Вольского "Простыя словы".

11.43 Звучит белорусский вариант гимна Ave Maria.

11.41 На митинге в Барановичах - сюрприз. Перед людьми выступают пианист-виртуоз Константин Горячев и знаменитая оперная певица Маргарита Левчук.

11.40 Ведущий напомнил о политзаключенных. Люди скандируют "Свабоду!".

11.38 Люди скандируют "Любім! Можам! Пераможам!", звучат овации.

11.37 "Для нас Светлана - гарант перемен. Поддержите ее на выборах!", - говорит Вероника Цепкало. "Света! Света! Света!", - скандируют люди.

11.28 Вероника Цепкало рассказывает, как Лукашенко раздает белорусскую недвижимость, активы и землю сомнительным зарубежным дельцам. А средняя зарплата в Барановичах - 150-200 долларов. "Ганьба!", - скандируют люди.

11.27 На митинге уже около 8 тысяч человек.

11.23 Выступает Вероника Цепкало: "Барановичи, у вас сегодня жарко во всех отношениях! Мой родной дядя много лет служил в ВДВ. Ваш девиз - никто, кроме вас! Спасибо вам! Мы вами гордимся".

11.19 "У режима нет ни смелости, ни денег! Рассказывайте всем, что нельзя досрочно голосовать. Нас - большинство! Вместе - мы сила! Мы - победим!", - говорит Мария Колесникова. Звучат овации и возгласы "Маша! Маша! Маша!".

11.18 "Дребезжащий драндулет власти разваливается по частям!", - говорит Мария Колесникова. Звучат овации. "Молодец!", - кричат люди.

11.17 "Долбить, долбить, долбить эту власть!", - многотысячная толпа подхватывает знаменитый лозунг.

11.16 "Все только начинается. Мы получаем удовольствие от перемен. Мы изменились - и это навсегда!", - говорит Мария Колесникова. "Да!", - кричат люди.

11.15 Правозащитная организация "Весна" насчитала около 7,5 тысяч человек на митинге в Барановичах.

Фото: intex-press.by

11.14 "Сила - в самом народе!", - говорит Мария Колесникова. Люди аплодируют.

11.13 "Девчонки, мы с вами!", - кричат люди. "А мы - с вами", - отвечает Мария Колесникова.

11.12 На сцену поднялась девочка-подросток и по очереди обняла Марию Колесникову и Светлану Тихановскую. "Вместо тысячи слов", - говорит ведущий митинга. Люди аплодируют.

11.10 "Я - счастлива. Нас вдохновляют ваши горящие глаза. Мы видим, что Беларусь изменилась. Спасибо вам!", - говорит Мария Колесникова. Звучат овации.

11.08 Мария Колесникова в начале выступления благодарит героев нашего времени - врачей, которые борются с коронавирусом. "Власть скрывает от нас правду", - говорит она. "После выборов разберемся", - кричат люди. "Много ваших предприятий убыточны, а власть только хамит и заставляет мыть асфальт перед своим приездом", - говорит Колесникова. "Позор!", - кричат люди.

11.05 Барановичи прекрасны! Люди творчески подошли к участию в митинге. Посмотрите, какое разнообразие плакатов.

11.02 "Меня смущает, что вы меня так горячо приветствуете. Я - такая же, как и вы. Спасибо, что поверили мне. Будьте уверены - я пойду до победы", - говорит Светлана Тихановская. "Вы - классная!", - кричат люди. Звучат овации. Люди скандируют "Света! Света! Света!".

10.59 "Все сейчас хотят помогать друг другу. И в этом наша сила!", - говорит Светлана Тихановская. Люди ликуют.

10.55 Почти каждая фраза Светланы Тихановской вызывает мощные овации. Атмосфера на митинге - потрясающая. Люди скандируют "Мы вместе!".

10.50 Светлана Тихановская: "Забудьте слово "если"! КОГДА я стану президентом Беларуси, я освобожу политзаключенных, проведу референдум, ограничивающий срок президента, через полгода проведу новые, честные, открытые выборы". Люди встречают ее слова овациями, скандируют "Верым! Можам! Пераможам!".

10.47 Людей так много, что сцены почти не видно.

10.41 "Слово власть мне неприятно. У нас высшая власть в стране - это народ. Вы все - власть", - говорит Светлана Тихановская. Люди ликуют, звучат овации.

10.40 Светлана Тихановская рассказывает историю своего мужа, блогера Сергея Тихановского. "Серега мужик!", - кричат люди.

10.35 Выступает Светлана Тихановская: "Сегодня - большой праздник, день ВДВ. Дорогая крылатая пехота, с праздником вас. Вы - наши герои, нащи защитники. Вы - часть армии, а когда армия служит народу, народ ей очень благодарен. Мы хотим вами гордиться. Помогите нам. Поступите так, чтоб мы вами гордились". Люди аплодируют.

10.32 Барановичский активист Николай Черноус-старший вышел на сцену в национальной одежде с караваем и вышитым рушником. Так Светлану Тихановскую и штаб еще не встречали.

10.31 Людское море приветствует Светлану Тихановскую.

10.29 Звучит песня "Разбуры турмы муры".

10.26 Светлана Тихановская появилась в парке. Люди устроили живой коридор, восторженно скандируют "Света! Света! Света!".

10.23 Перед земляками выступил экс-сотрудник МВД из Барановичей, который призвал людей защищать свои голоса на выборах.

10.22 Людей очень много, настроение приподнятое.

10.16 Молодежь в Барановичах: наше будущее.

10.15 В Барановичах уже горячо! Люди все прибывают.

10.12 Посмотрите на это человеческое море в Барановичах! Видео от "Нашей Нивы".

10.11 Утро выходного дня, а к сцене в Барановичах уже трудно подступиться. На митинге уже несколько тысяч человек.

10.10 У людей праздничное настроение, со сцены звучит музыка.

10.09 На главной аллее парка собралось уже около тысячи человек.

10.02 Координатор "Скорой помощи", находясь на службе, прибыл на митинг в кепке с символами объединенного штаба Светланы Тихановской. Госслужащие уже открыто переходят на сторону народного кандидата.

10.00 "Нужны перемены в стране. С Лукашенко докатились уже до ручки", - говорит житель Барановичей.

9.59 Люди идут в парк со всех сторон. Скоро будет негде стать, а люди все прибывают и прибывают.

9.55 Люди все прибывают и прибывают.

9.40 За 20 минут до начала митинга в парке собралось множество людей.