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Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тысяч

  • 2.08.2020, 10:09
  • 1,314
Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тысяч

В ходе торгов курс самой популярной криптовалюты преодолел психологический рубеж.

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила отметку в $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap, пишет РБК.

По данным биржи, на максимуме курс криптовалюты достигал $12 068. Однако согласно данным портала, стоимость биткоина на максимуме достигла отметки $12 030.

Затем стоимость самой популярной криптовалюты начала резко падать. По состоянию на 07:50 мск, курс биткоина просел до $11 184. К 08:00 мск стоимость криптовалюты поднялась до $11 300, однако затем вновь начала падать.

В ходе сегодняшних торгов биткоин преодолел отметку в 12 тыс. впервые с 7 августа прошлого года. Тогда на максимуме курс криптовалюты достигал $12 036.

Своей максимальной стоимости биткоин достигал в декабре 2017-го, преодолев психологический рубеж в $20 тыс.


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