Светлана Тихановская провела самый массовый митинг в истории Бреста (Онлайн, видео) 14 2.08.2020, 13:47

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Фото:Васькапилот

(Обновлено) В парке имени воинов-интернационалистов собралось более 20 тысяч человек.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская с представителями штаба Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало провели агитационный митинг в Бресте.

Самый массовый митинг в истории города прошел в парке имени воинов-интернационалистов (ул.Московская) и собрал более 20 тысяч человек.

16.30 Онлайн-трансляция закончена. Спасибо, что были с нами! Брест, вы - супер! Жыве Беларусь!

16.28 Команда Светланы Тихановской анонсировала 6 августа большой митинг в Парке дружбы народов в Минске. Начало - в 17.00.

16.25 Митинг стал самым массовым за всю историю Бреста, на нем собралось более 20 тысяч человек.

16.24 Светлана Тихановская со штабом направляются к автомобилю. Люди создали живой коридор, восторженно скандируют "Света! Света! Света!".

16.20 Люди вместе с кандидатом в президенты и штабом скандируют "Верым! Можам! Пераможам!".

16.17 Звучит белорусский вариант гимна Ave Maria.

16.15 На митинге в Бресте выступают пианист-виртуоз Константин Горячев и знаменитая оперная певица Маргарита Левчук. "Дабро пераможа зло, Бог пачуе нашы малітвы", - говорит Маргарита Левчук.

16.13 Посмотрите, какая невероятная атмосфера на митинге в Бресте!

16.10 Фантатстическое зрелище! На митинге в Бресте - более 20 тысяч человек, желающих перемен.

16.09 Потрясающее видео 20-тысяного митинга в Бресте с дрона.

16.08 Звучит песня "Стены рухнут".

16.07 " В истории Беларуси будет новая глава: в августе 2020-го. Когда ваши внуки спросят вас, что вы делали, вы скажете: мы были за Свету. Друзья, я уверена: 10 агуста мы нальем в бокалы ликеры, шампанское или другой напиток, посмотрим на солнце - и увидим свет", - говорит Вероника Цепкало. Люди скандируют "Света! Света! Света!".

15.57 "Лукашенко боится всех сильных людей", - говорит Вероника Цепкало. Люди скандируют "Верым! Можам! Пераможам!".

15.56 Посмотрите, какое необозримое море людей собралось в Бресте!

15.55 Выступает Вероника Цепкало. Люди встречают ее овациями и скандируют "Вероника! Вероника! Вероника!".

15.53 Люди скандируют вместе с Марией Колесниковой: "Долбить! Долбить! Долбить эту власть!".

15.47 В парке имени воинов-интернационалистов в Бресте собралось уже более 15 тысяч человек. Люди прибывают.

15.45 "Вместе мы положим конец спектаклю, который власть называет выборами. Пусть выборы 9 августа будут последними фальшивыми выборами в истории Беларуси!", - говорит Мария Колесникова. Люди ликуют.

15.44 Посмотрите, какое море людей приветствовало Светлану Тихановскую на сцене.

15.43 В Бресте - накал эмоций!

15.42 Выступает Мария Колесникова. Люди встречают ее овациями и криками "Маша! Маша! Маша!".

15.38 Светлана поздравида десантников с днем ВДВ. "Вы говорите: есть десантные войска и для них нет задач невыполнимых. Так вот: перед народом Беларуст стоит одна задача - и мы ее выполним", - говорит кандидат в президенты. Люди скандируют "Верым! Можам! Пераможам!" и "Света! Света! Света!".

15.33 "Сергей Тихановский всегда говорил: Брест - это мои люди, Брест - это сила! Он всегда был в шоке и восторге после встречи с брестчанами. Сергей в тюрьме, а вместе с ним - два достойнеших человека из Бреста, Александр Кабанов и Сергей Петрухин. Кабанов сыграл огромную роль в том, чтобы я не сдалась, когда арестовали Сергея. Он разговаривал со мной часами по телефону и говорил: Света, мы годами не сдаемся, и ты не сдашься! И поэтому я не сдалась. Спасибо тебе, Александр Кабанов!", - говорит Тихановская. Люди скандируют "Верым, можам, пераможам!".

15.30 Начало выступления Светланы Тихановской тонет в аплодисментах. "Последние 2 года вы были примером для всей страны. Вы, простые граждане, встали на защиту своих детей и семей от аккумуляторного завода. На вас все смотрели с надеждой. Спасибо вам за это!", - говорит Светлана. Люди аплодируют.

15.29 Ведущий оговорился и назвал Светлану президентом. Люди ликуют.

15.28 Светлана Тихановская и штаб - уже на сцене! Люди встречают их неистовыми аплодисментами и скандированием "Света! Света! Света!". Овации не смолкают несколько минут.

15.27 Несмотря на провокацию и порезанное колесо в машине, Светлана Тихановская с командой прибыли на митинг в Брест. Люди встречают их восторженными овациями.

15.24 Штаб Светланы Тихановской сообщил, что против них скорее всего совершена провокация по дороге в Брест: в машине порезано колесо, она дальше ехать не сможет.

15.20 "Любім, можам, пераможам!": на митинг пришли самые разные люди, объединенные одной идеей. Фотоподборка "Радыё Свабода".

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

15.17 "Система уже все - конец ей. Пора ее менять. Поэтому я за Тихановскую. Она обещает свободные выборы через полгода. На них я буду за Бабарико голосовать. А сейчас пусть Светлана сломает эту систему", - говорит житель Бреста.

15.15 В ожидании Светланы Тихановской люди скандируют "Жыве Беларусь!". Настроение праздничное.

15.13 На митинге в Бресте - очень много десантников. ВДВ - за перемены!

15.12 На митинг пришел белорусский музыкант Исайя.

15.10 Многие пришли на митинг с детьми. Атмосфера очень душевная.

15.07 В Бресте - море людей!

15.04 Брест - за свободу! "Белсат" опубликовал подборку ярких фото с митинга.

15.02 Атмосфера потрясающая! Людей на площадке перед сценой и среди деревьев настолько много, что их трудно даже подсчитать.

14.57 Брестчанка Ольга пришла на митинг с подарком для Светланы - репродукцией картины «Ева», которую написал ее 12-летний сын Матвей. "Нарисовал за 2,5 часа. Мы изучали портрет и я ему предложила попробовать изобразить такой образ", - рассказала она.

14.51 "Радует, что так много людей пришло! Среди военных много таких, кто не поддерживает режим и хочет перемен. Я видел много сослуживцев, очень многие хотят смены власти. Настроение бодрое. Еще даже не приехала Светлана на митинг, а ощущается, как народ ее поддерживает", - говорит дестантник из 38-й бригады, который пришел на митинг с бело-красно-белым флагом.

14.46 Со сцены звучит культовая песня "Я нарадзіўся тут".

14.45 Это уже не людская река, а настоящее людское море!

14.30 "Ощущение, что сюда плывет море людей", - говорит жительница Бреста.

14.27 Тысячи и тысячи людей продолжают идти на митинг. Атмосфера потрясающая!

14.24 Людская река продолжает стекаться в парк на митинг! Видео от "Нашей Нивы".

14.20 "Восхищен этим митингом. Брест порвет всех", - говорит участник акции.

14.18 Человеческий поток не останавливается! Ведущий митинга призывает побить рекорд массовой акции в Минске, где в Парк дружбы народов пришло 70 тысяч человек.

14.17 На митинге уже собралось не менее 8 тысяч человек.

14.12 На митинге много десантников. "Я пришел сюда ради своих детей, хочу перемен. Мы настроены позитивно: победим только вместе. Мое окружение думает так же, как и я", - говорит десантник из 38-й Брестской бригады.

14.10 "Когда я пришел сюда - я, честно говоря, офигел. Столько людей никогда не собиралось вместе в Бресте! На самый крутой футбол столько не приходило", - говорит брестчанин. Настроение у людей позитивное и боевое.

14.07 Возле нескольких пунктов пропуска - огромные очереди из людей.

14.05 На митинге выступает популярная группа "Разбітае сэрца пацана".

14.03 Участник митинга говорит, что людей в три раза больше, чем было на первом пикете, без участия Светоаны Тихановской. Напомним, тогда вышло 5 тысяч человек. Люди продолжают прибывать в парк.

13.57 Площадка перед сценой полностью заполнена людьми, в парке уже несколько тысяч человек.

13.50 Еще до начало митинга в парке собралось больше тысячи человек.

13.30 Огромное количество брестчан уже подтягивается на митинг Светланы Тихановской. В Бресте сегодня будет жарко во всех смыслах.