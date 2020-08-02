Возвращение Crew Dragon: Астронавты NASA готовятся к посадке 2 2.08.2020, 19:56

7,881

Фото: NASA

Прямая трансляция.

Американские астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен отстыковали космический корабль "Индевор" от Международной космической станции и готовятся к возвращению на Землю. Ожидается, что они совершат посадку на воду около побережья Флориды в 18:45 по Гринвичу (21:45 по белорусскому времени), BBC.

Корабль компании SpaceX Илона Маска "Драгон" (Crew Dragon) успешно стартовал 30 мая, а затем пристыковался к МКС. Это первый пилотируемый корабль, запущенный из США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых "шаттлов".

Если "Индевор" (такое имя астронавты дали своему кораблю) совершит успешную посадку, это будет означать, что у НАСА снова есть испытанный способ отправки людей на орбиту и обратно.

НАСА и Space X решили посадить корабль на воду вдали от мыса Канаверал, где находится стартовая площадка, поскольку около восточного побережья Флориды может оставаться ураган "Исайас". Два корабля, которые будут встречать "Индевор", направлены в Мексиканский залив, в район около города Пенаскола на западе Флориды.

Специалисты американского центра управления полетами дадут разрешение на вход корабля в атмосферу, только если на Земле будут благоприятные погодные условия: у них есть четкие критерии, каким именно должна быть скорость ветра и сила морских волн.

Два набора парашютов

Когда будет дана соответствующая команда, Херли и Бенкен запустят двигатели и начнут спуск с орбиты. Скорость снижения будет очень высокой: на первом этапе она составит несколько километров в секунду. Затем корабль войдет в атмосферу, и нижняя поверхность корпуса "Индевора" со специальным теплозащитным покрытием нагреется до 2 тыс. градусов по Цельсию.

Фото: NASA

Во время приземления должны раскрыться два набора парашютов: сначала на высоте около 5,5 тыс. метров сработает тормозной парашют - в этот момент скорость капсулы будет составлять примерно 560 км в час. А затем, когда корабль снизится до 1,8 тыс. метров, над ним раскроются четыре главных парашюта, которые аккуратно посадят "Индевор" на поверхность океана.

Как обычно бывает во время посадки, на несколько минут перед приземлением центр управления полетами потеряет радиоконтакт с астронавтами. Это происходит потому, что корабль окружают раскаленные газы, которые мешают радиоволнам.

Последний раз НАСА совершала посадку космического корабля на поверхность воды 45 лет назад, 24 июля 1975 года. Тогда американский корабль "Аполлон" приводнился в Тихом океане после стыковки с советским "Союзом-19".

Исторический полет

Даг Херли рассказывал, что он изучил данные об этом полете и выяснил, что после посадки у астронавтов может начаться морская болезнь.

Фото: NASA

"Если возникнет необходимость, у нас есть для этого пакеты, так что мы их будем держать наготове, - сказал Херли журналистам в пятницу. - Наверное, салфетки тоже будем держать при себе. Если такое и произойдет, то для нас это обычное дело. Те, кто летает в космос, знают, что подъем иногда оказывает подобное воздействие на организм, и спуск может иметь такие же последствия".

Старт "Драгона" был историческим, поскольку он открыл новую эру в истории НАСА - впервые астронавты были доставлены на орбиту на космическом корабле, произведенном частной компанией. Американское космическое агентство решило поручить доставку человека в космос бизнесу, поскольку таким образом можно значительно снизить стоимость полетов и сделать их более доступными.

Одна из особенностей ракеты-носителя "Фалкон-9" производства SpaceX - возможность ее многоразового использования: после вывода корабля на орбиту она совершает посадку на Землю.

"Мы установили очень точные стандарты с точки зрения критериев: каким должен быть полезный груз и стандарты безопасности. Но при этом мы непосредственно не участвовали в разработке всех систем. Мы позволили частным компаниям реализовать свои инновации, - говорит Бриденстайн. - Это в конечном счете привело нас к моменту, когда мы можем использовать эти капсулы и ракеты несколько раз. И, разумеется, мы хотим применить такой же подход в том, что касается полета на Луну, а затем и на Марс".

Свой собственный способ доставки людей на Международную космическую станцию также разрабатывает американский гигант Boeing. Однако производство и запуск его космической капсулы "Старлайнер" задерживается из-за проблем с программным обеспечением.

В случае если посадка корабля "Индевор" пройдет удачно, НАСА начнет регулярно использовать корабли производства SpaceX для отправки астронавтов на МКС. Первый такой полет может состояться уже в конце сентября этого года.

Корабль "Индевор" будет отправлен на техническое обслуживание - и может вернуться в космос в 2021 году. В его следующем полете должна принимать участие Меган Макартур, жена Боба Бенкена.

Фото: NASA

Астронавт уже рассказал, что готов дать своей жене несколько полезных советов о том, где лучше всего на корабле хранить личные вещи.

"Это как в любой поездке. Если упакуешь вещи как следует, все идет хорошо, - пошутил Бенкен. - Но если все положить на самое дно большого фургона, в котором ты едешь в отпуск, а потом каждый раз приходится вытаскивать все, чтобы найти что-то одно, от поездки получаешь меньше удовольствия".

Херли и Бенкен везут на Землю памятный американский флаг, который на МКС оставили астронавты последней миссии "шаттла" - членом ее экипажа был в числе прочих и Даг Херли. Этот же флаг находился на борту самого первого "шаттла", который отправился на орбиту в 1981 году.

Ожидается, что полотнище вернется в космос вместе с американскими астронавтами, которые отправятся на Луну: НАСА надеется, что это произойдет в нынешнем десятилетии.