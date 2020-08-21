Певица Лолита: В Беларуси должен пройти трибунал над Лукашенко 20 21.08.2020, 10:42

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Лолита Милявская

Ни о каком прощении речи быть не может.

Российская певица Лолита Милявская считает, что Лукашенко и его окружение переступили черту, отдав приказ подавлять мирные протесты в стране. Об этом она заявила в интервью news.ru.

"Диктатор должен понести наказание, это должно быть официально, в соответствии с международным правом, человеческим правом, нормами", — заявила Лолита.

Она добавила, что когда речь идет о покалеченных людях, об унижениях, о смертях, ни о каком прощении речи быть не может, и сравнила происходящее в Беларуси с фашизмом.

Лолита поддерживает мирный протест белорусов. При этом она сожалеет, что ситуация складывается таким образом, что без крови не обошлось.

"Я понимаю, что это конец диктатора. Насколько он будет концом тем самым, когда он покинет эту страну, я не знаю, я не провидец", — сообщила певица.

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