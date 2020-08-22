Литовское государственное ТВ изменило логотип в знак солидарности с белорусами 2 22.08.2020, 18:31

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Фото: «Радыё Свабода»

А завтра в Литве повторят «Балтийский путь» до границы в Беларусью.

Литовское государственное телевидение изменило логотип в знак солидарности с белорусами. А общественный транспорт в Вильнюсе ходит с надписями на табло Vilnius Loves Belarus, пишет телеграм-канал «Наша ніва».

Также вчера ночью три креста в Вильнюсе были подсвечены в белорусские цвета. Именно в Литве нашла сейчас находится Светлана Тихановская.

Завтра белорусы Литвы проводят 30-километровую цепь солидарности от Острых ворот до границы с нашей страной.