закрыть
22 августа 2020, суббота, 18:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литовское государственное ТВ изменило логотип в знак солидарности с белорусами

2
  • 22.08.2020, 18:31
  • 2,446
Литовское государственное ТВ изменило логотип в знак солидарности с белорусами
Фото: «Радыё Свабода»

А завтра в Литве повторят «Балтийский путь» до границы в Беларусью.

Литовское государственное телевидение изменило логотип в знак солидарности с белорусами. А общественный транспорт в Вильнюсе ходит с надписями на табло Vilnius Loves Belarus, пишет телеграм-канал «Наша ніва».

Также вчера ночью три креста в Вильнюсе были подсвечены в белорусские цвета. Именно в Литве нашла сейчас находится Светлана Тихановская.

Завтра белорусы Литвы проводят 30-километровую цепь солидарности от Острых ворот до границы с нашей страной.


популярное за неделю

Мнение

Национальная мобилизация, все — в Минск
Национальная мобилизация, все — в Минск Вероника Мищенко
Сегодня главное – отставка Лукашенко
Сегодня главное – отставка Лукашенко Андрей Санников
Саше больше не звоните
Саше больше не звоните Ирина Халип
Приглашаем всю Беларусь в столицу
Приглашаем всю Беларусь в столицу Евгений Афнагель