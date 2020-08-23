Сегодня - Марш новой Беларуси

Сегодня - Марш новой Беларуси32
- 23.08.2020, 8:08
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Минск, 14.00.
Сегодня белорусы выйдут на Марш новой Беларуси. На Марш в Минск планировали приехать белорусы из разных уголков нашей страны.
На прошлом Марше были выдвинуты три простых народных требования:
Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным
Уход Лукашенко
Новые свободные выборы
ВОСКРЕСЕНЬЕ
МИНСК, 14.00. ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. Вновь собираем всех своих соседей и идем целыми районами в центр.
ДРУГИЕ ГОРОДА БЕЛАРУСИ. Рабочие и все-все-все. МЫ ВАС БУДЕМ ЖДАТЬ НА МАРШ! Организуйтесь с самого утра и организованными автоколоннами выдвигайтесь на Минск!
КТО НЕ ЕДЕТ - В 14:00 ВЫХОДИТЕ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ СВОИХ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И ДЕРЕВЕНЬ.
ПОРА БРАТЬ ЖИЗНЬ СТРАНЫ В НАШИ РУКИ!
Напомним, в прошедшее воскресенье прошла самая массовая акция в истории нашей страны. Белорусы пели песни, танцевали, несли огромные национальные флаги.