За 10 дней более 400 силовиков перешли на сторону народа 5 23.08.2020, 11:21

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Фото: PandaDoc Minsk / Facebook

И это - только те, кто обратился за помощью в ИТ-компании.

Микита Микадо, сооснователь и CEO PandaDoc, который ранее предложил белорусским силовикам финансовую помощь, если они уволятся и «перейдут на сторону добра», опубликовал в Facebook результаты работы своей команды.

«Друзья, делюсь отчетом о проделанной работе моей замечательной команды, — написал Микита. — Эти десять дней мы работали по 16 часов в день, стараясь, как и 97% белорусов, сделать что-то хорошее.

Сообщений пришла уйма — полезных (от силовиков и желающих помочь инициативе) и вредных (от проплаченных троллей и интернет мошенников). Заявок на protectbelarus.org пришло тоже много (как говорится на сайте фонда, инициатива Protect Belarus совместно с Белорусским Фондом Солидарности оказывают помощь сотрудникам силовых ведомств, лишившимся работы из-за отказа выполнять преступные приказы. Инициатива основана беларускими IT предпринимателями во главе с сооснователем компании PandaDoc Микитой Микадо).

Сразу напишу о нашем косяке: мы думали что у всех, кто оставляет заявку, есть Telegram. Это не так, что замедлило и усложнило нашу работу. Пожалуйста, зарегистрируйте Telegram для безопасного общения с нами, как только оставили заявку. На данный момент ошибка исправлена и нам удалось связаться с 130 силовиками. Дальше — больше.

27 заявок мы проверили и одобрили на оплату. В приоритет ставим тех, кто не боится высказываться о своих взглядах публично.

Проводить оплату хоть и нелегко, но мы находим способы. 11 оплат проведено.

За десять дней благотворительную деятельность организовать сложно, но мы стараемся. Ждите более детальных отчетов о том, кому была оказана помощь, а также суммах. Постараюсь сделать все максимально прозрачно в условиях обеспечения безопасности для получателей помощи.

Постараемся экспоненциально растить победы в каждом отчете. Мы вместе, мы сила и мы победим!».

Напомним, что 12 августа коллега Микиты, сооснователь стартапа PandaDoc Сергей Борисюк также обратился к силовикам, которые больше не хотят принимать участие в жестокостях, и обещал финансовую поддержку тем, кто уволится, пишет tut.by.

Вчера, 21 августа, вышло интервью Микиты для Inc.Russia, где на вопрос, сколько силовиков уже обратились к нему и за помощью, он ответил, что более 500 человек, но «мы пока не успели разобрать все ситуации. Первыми рассматриваем тех людей, кто публично выступает против того, что было сделано режимом. Потому что это те люди, которым помощь понадобится быстрее всего. То есть там возможны какие-то репрессии и нужно помогать срочно. По сути, это основной критерий на текущий момент. Но мы придумаем еще критерии, пока просто не успели».

При этом Микита подчеркивает — не все в органах Беларуси «отмороженные», и «в любой профессии есть люди, у которых есть совесть и у которых ее нет».

— Ни в коем случае нельзя считать всех представителей профессии «милиционер» или «военный» негодяями, потому что горстка негодяев сделали то, что сделали. Так нельзя.

Также он не согласен с мнением, что фонд условно говоря, «подкупает» людей — это помощь тем, кто подвергается давлению и кого преследуют, кто решился на перемены самостоятельно.

На вопрос, сколько фонд сможет выделить денег на одного силовика, Микита пока затрудняется ответить. По его словам, сейчас у них есть Фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation, который за шесть дней собрал 1,5 млн долларов. Деньги из него пойдут тем, кого уволили из-за забастовок либо из-за выражения личной позиции, в том числе и силовикам. «Я надеюсь, что ресурсов хватит на всех.», — подытоживает он.

При этом, отмечает Микита, если изначально идея была в том, чтобы силовики могли отучиться и перейти в IT, то теперь к инициативе стали подключаться разные люди: «У кого-то бизнес грузоперевозок — и они предлагают забирать к себе на стажировки, еще куча каких-то предпринимателей из других индустрий и ниш».

Среди прочего CEO компании упомянул, что в PandaDoc 12 августа прошел опрос сотрудников белорусского офиса, и 83% изъявили желание покинуть страну в ближайшее время.

— Люди не хотят жить в Беларуси Александра Лукашенко. Мы делали этот опросник в среду. И потом в пятницу у нас был звонок, где мы обсуждали, что делать дальше. За пару дней ситуация изменилась, и основной посыл на звонке был такой: «Давайте надеяться, что победим, всё будет хорошо и мы сможем остаться в стране», — отметил он.

Компанию PandaDoc в 2011 году основали в США двое белорусов — Микита Микадо и Сергей Борисюк. А в 2013-м команда запустила свой уникальный одноименный продукт — SaaS-решение, которое автоматизирует все этапы по работе с документами, включая их создание, отправку, хранение, электронную подпись и получение платежей. Сейчас приложение используют по всему миру около 17 тысяч клиентов. Сейчас головной офис компании находится в Сан-Франциско в США, но сам продукт разрабатывается в Минске. Причем, по словам Микиты, в США примерно сто сотрудников, а в Беларуси — в два раза больше.

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