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Обезумевший Лукашенко с автоматом собирается стрелять в безоружных людей

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  • 23.08.2020, 19:44
  • 55,984
Обезумевший Лукашенко с автоматом собирается стрелять в безоружных людей

Видеофакт.

На территории резиденции диктатора в Минске сел вертолет.

Из вертолета вылез обезумевший узурпатор с автоматом и в бронежилете. Рядом с ним находился молодой человек, похожий на его сына Колю, который также был вооружен.

До этого к резиденции шла по проезжей части колонна протестующих, которая направлялась к Площади государственного флага. Проезжую часть перед протестующими перегородили военные подразделения со спецтехникой.

Люди постояли перед ограждением, скандируя «Уходи!», после чего развернулись и направились в сторону проспекта Независимости.


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