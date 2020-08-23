Обезумевший Лукашенко с автоматом собирается стрелять в безоружных людей 220 23.08.2020, 19:44

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Видеофакт.

На территории резиденции диктатора в Минске сел вертолет.

Из вертолета вылез обезумевший узурпатор с автоматом и в бронежилете. Рядом с ним находился молодой человек, похожий на его сына Колю, который также был вооружен.

До этого к резиденции шла по проезжей части колонна протестующих, которая направлялась к Площади государственного флага. Проезжую часть перед протестующими перегородили военные подразделения со спецтехникой.

Люди постояли перед ограждением, скандируя «Уходи!», после чего развернулись и направились в сторону проспекта Независимости.