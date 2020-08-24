Китай признался в длительном применении экспериментальной вакцины от COVID-19 1 24.08.2020, 18:20

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Клинические испытания проводились в ОАЭ, Перу, Марокко и Аргентине.

На прошедших выходных представитель китайского минздрава сообщил, что экспериментальная вакцина от COVID-19 применяется в стране с июля. Препарат получают медики, а также таможенники и сотрудники пограничной службы — те, кто по долгу службы оказался в зоне риска заражения коронавирусом. Разработкой вакцины занималась China National Biotec Group Company, а клинические испытания третьей фазы проводились в ОАЭ, Перу, Марокко и Аргентине, пишет onliner.by.

Столь сжатые сроки разработки и проведения испытаний разрешены при неотложных обстоятельствах, которыми стало распространение коронавирусной инфекции. Разрешение на ускорение процесса и ограниченное применение вакцины выдает ВОЗ.

Следующий этап вакцинации китайские власти намерены начать чуть позже, чтобы избежать появления новой волны заражений в осенний период и создать «иммунный барьер».

В этом году в Китае уже применялся другой тип экспериментальной вакцины. Она была разработана для военных.

Как отмечает CNN, Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем вакцин. Производственные мощности страны (более 40 предприятий) позволяют наладить выпуск более миллиарда доз вакцины в год.

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