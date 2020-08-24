закрыть
24 августа 2020, понедельник, 21:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Китай признался в длительном применении экспериментальной вакцины от COVID-19

1
  • 24.08.2020, 18:20
  • 7,327
Китай признался в длительном применении экспериментальной вакцины от COVID-19

Клинические испытания проводились в ОАЭ, Перу, Марокко и Аргентине.

На прошедших выходных представитель китайского минздрава сообщил, что экспериментальная вакцина от COVID-19 применяется в стране с июля. Препарат получают медики, а также таможенники и сотрудники пограничной службы — те, кто по долгу службы оказался в зоне риска заражения коронавирусом. Разработкой вакцины занималась China National Biotec Group Company, а клинические испытания третьей фазы проводились в ОАЭ, Перу, Марокко и Аргентине, пишет onliner.by.

Столь сжатые сроки разработки и проведения испытаний разрешены при неотложных обстоятельствах, которыми стало распространение коронавирусной инфекции. Разрешение на ускорение процесса и ограниченное применение вакцины выдает ВОЗ.

Следующий этап вакцинации китайские власти намерены начать чуть позже, чтобы избежать появления новой волны заражений в осенний период и создать «иммунный барьер».

В этом году в Китае уже применялся другой тип экспериментальной вакцины. Она была разработана для военных.

Как отмечает CNN, Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем вакцин. Производственные мощности страны (более 40 предприятий) позволяют наладить выпуск более миллиарда доз вакцины в год.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш