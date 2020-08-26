В Минске практически полностью отключен мобильный интернет 3 26.08.2020, 20:47

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Отключение произошло по требованию властей.

Как сообщает ряд Telegram-каналов и читатели сайта Сharter97.org, в Минске практически полностью отключен мобильный интернет.

Как сообщил оператор мобильной связи А1, интернет отключен по требованию властей.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 на территории г. Минска будет снижена пропускная способность мобильного интернета. Результатом исполнения данного требования станет существенное ухудшение качества сервиса передачи данных или временная недоступность услуги», — говорится в сообщении оператора.

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