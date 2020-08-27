«Мужчина говорил: добейте меня прикладом, зачем мне так жить?» 1 27.08.2020, 12:52

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Фото 1reg.by

Задержанная жительница Пинска рассказала о зверствах карателей.

Лужи крови в коридоре ГОВД, дорожка крови на полу горисполкома, зверски избитые люди — все это жительница Пинска Татьяна видела вечером 10 августа, пишет «Салідарнасць».

42-летняя женщина считает, что возмездие за совершенное насилие настигнет тех, кто совершил зло. Но после задержания она так и не решилась написать заявление в правоохранительные органы.

— Я боялась, что на меня повесят уголовную ответственность — обвинят в том, что била милиционера, — говорит Татьяна, которая при росте 158 сантиметров весит 50 килограммов.

10 августа она возвращалась с работы.

— В 19.26 я ушла, а в 19.35 меня уже запаковали... На улице Ленина гуляли мамы с детками, пары, пожилые люди. Вижу: стоят люди в черной форме, с железными щитами, с дубинками. Они начали идти на народ.

На моих глазах человек в форме отдает приказ: задержать мужчину с велосипедом. На него набросились пятеро и начали его бить, не предупреждая и ничего не говоря.

Татьяна включила видеозапись на телефоне, чтобы снять, как бьют человека.

— Меня заметил сотрудник в черном, подскочил ко мне: «Выброси телефон!» Говорю, телефон дорогой, не буду. Двое положили меня на асфальт, я ударилась головой.

Все было быстро. Я кричала: «Помогите!» Меня потащили. Заломали руки. Спрашиваю: «Зачем вы так?» Отвечают: «Нечего было здесь ходить».

Говорю, что у меня кружится голова, сейчас в обморок упаду. Отвечают: «Надо было сидеть дома, было бы хорошо».

Мужчину с велосипедом тащили, он был босиком. Его сильно избили. Может, до сих пор в больнице.

По словам Татьяны, ее передали другим сотрудникам, которые забрали у нее телефон.

— Человек в черном обзывал меня «к...рва».

Женщину привели в Пинский горисполком через черный ход:

— На лестнице я увидела дорожку крови. Посадили, сказали голову не поднимать, никуда не смотреть. В помещении сидели мужчины — им на головы натянули майки. Один стонал: «Вызовите «скорую», мне плохо».

У второго (его зовут Олег) нижнюю часть руки вырвали из локтевого сустава. Он тоже стонал и держался за руку.

Через 10 минут задержанных вывели на улицу, поместили в «стакан» в микроавтобусе и отвезли в ГОВД. Личный досмотр проводили в коридоре, вспоминает Татьяна. Позвонить родным не разрешили.

Девушка-милиционер отвела ее в помещение тира, сказала лечь на пол.

— Там лежало человек 20 лицом в пол, с завязанными строительными стяжками руками. Их охраняли люди в военной форме с автоматами.

Когда сотрудница ГОВД ушла, военный сказал мне подниматься, указал место, где сесть. Там сидела 17-летняя девочка, она приехала из Гродно. Зовут ее Влада. Фамилия Людишевская, кажется. У нее с собой была профессиональная камера и телефон.

Между собой милиционеры говорили, что блогершу поймали. У девочки болела нога, но она не жаловалась.

Рядом сидел мужчина. Ему сделали укол. Видимо, он перенес гипертонический криз. По словам Татьяны, в ГОВД дежурили две «скорые».

— Меня подташнивало, руки горели. Померили давление: 150 на 100. Дали таблетку под язык. Сказали «черепно-мозговая травма» под вопросом, написали направление в больницу и ушли.

В больницу Татьяну отпустили через три часа: все это время она ждала разрешения милиции.

— Слева от входа в тир лежали люди, молодые, красивые. Предполагаю, что они не сопротивлялись при задержании. Те, кто лежал справа, были дико избиты. Тех, кто что-то говорил, уводили на коридор и били. Человек сказал: «Добейте меня прикладом, зачем мне так жить?» С коридора доносились стоны, слышны были звуки ударов.

Через два часа задержанным скомандовали сесть. Спросили, кто хочет в туалет. Люди говорили, что не смогут: руки так затекли, что они не чувствовали пальцев.

Когда Татьяну вывели из тира, в коридоре она увидела лужу крови.

— В «скорой» со мной ехали двое мужчин. Игорь из Лунинца. Его берцем ударили в висок, глаза были заплывшие, синие. Ему было плохо. Говорил, что его били дубинками по спине. Предполагаю, что ему отбили левую почку, потому что он припадал постоянно на левую ногу, не мог выпрямиться.

Второй — Олег — живет в Пинске. Это у него достали сустав из локтя. Задержали его в центре города, когда он возвращался с ремонта, при себе у него были строительные инструменты: дрель, ножовка. Олег пытался объяснить, что его дом рядом, но это не подействовало. В «скорой» он говорил, что помнит, как в 90-е нападали бандиты, а сейчас это делает ОМОН.

В больнице Татьяне сделали компьютерную томограмму и снимок черепа.

— Врач сказал, черепно-мозговой травмы нет: идите домой. «Доктор, а с этим что делать?» — спросила я и показала ему синие руки.

— Это не ко мне, — ответил врач.

Задержанная в Пинске медик попросила скрыть ее лицо и не указывать фамилию и место работы. Мама Татьяны не знает о задержании дочери. Фото предоставлено героиней материала

На следующий день пострадавшая пошла к терапевту, которая отказалась открывать больничный в связи с травмами. Татьяна сходила в травмопункт на повторный прием, где оформили больничный лист.

— У меня болели голова и шея, я не могла поднять плечи. С 11 по 20 августа я была на больничном.

19 августа, спустя 9 дней после задержания, Татьяну вызвали в Следственный комитет. «Скорая» передала данные о ее травмах, теперь СК проводит проверку.

— Следователь уговорил меня сходить в ГОВД, спросить, где мои изъятые вещи — мобильный телефон, золотая цепочка с ладанкой. Сказала, что боюсь. Он меня успокоил: идите, ничего страшного не случится.

24 августа Татьяна отправилась в милицию.

— Выяснилось, что записей никаких нет, вещей тоже. Сказали спрашивать в Следственном комитете.

— Что вам сказал следователь?

— Что будем искать людей в черном.

Татьяна предполагает, что задержания в Пинске проводились приезжими:

— Говорят, что в общежитии Полесского университета жили несколько сотен военных.

У женщины сложилось впечатление, что те, кто избивал людей, были под воздействием наркотиков.

— Почему вы так думаете?

— Я как медик говорю. Потому что они испытывали радость, азарт от того, что они делают. Как можно исполнять приказы, когда перед тобой пожилой человек, женщина, ребенок?

Несколько ночей после задержания Татьяна не могла спать.

— Мне удавалось заснуть на два часа. Я не ела. Боялась вызвать такси со своего номера. Мне казалось, что сейчас за мной придут, посадят. Дочку не отпускала на смену, потому что людей забирали из магазина...

Татьяна говорит, что справиться с посттравматическим синдромом ей помогли друзья и психологи, к которым она обращалась через BY_Help.

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