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Белорусский бизнес охладел к «таежному союзу»

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  • 3.08.2020, 10:13
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Белорусский бизнес охладел к «таежному союзу»

Все меньше представителей бизнеса видят положительные эффекты от участия в ЕАЭС и для экономики страны.

Интеграционные проекты, в которых участвует Беларусь, в последнее время продвигаются с трудом. Это привело к тому, что и население, и бизнес стали скептически смотреть на эти процессы. То ли еще будет, пишет сайт naviny.by.

Былого оптимизма уже нет

Официальные лица Беларуси постоянно участвуют в заседаниях руководящих органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), много времени официальный Минск тратит и на переговоры по углублению интеграции с Россией. Вместе с тем замеры общественного мнения показывают, что население все менее радужно смотрит на эти интеграционные дела.

В рамках проекта «Восточное соседство ЕС», который финансируется за счет средств Евросоюза, вот уже пять лет проводятся опросы общественного мнения в Беларуси. И если степень доверия белорусов к ЕС за этот период слабо изменилась (в 2016-м о доверии к Евросоюзу заявляли 50% опрошенных, в 2020-м — 45%), то уровень доверия белорусов к ЕАЭС снизился с 57% в 2016-м до 39% в 2020-м.

И это при том, что в первом интеграционном объединении Беларусь не состоит, а во втором состоит со дня основания — уже более шести лет.

Белорусский бизнес также охладел к евразийской интеграции. Это следует из результатов опроса малых и средних предприятий, которые ежегодно проводит Исследовательский центр ИПМ. Недавно были обнародованы новые данные.

В 2020 году только 45,5% опрошенных малых и средних предприятий (МСП) отметили, что в будущем участие страны в евразийской интеграции позитивно отразиться на их деятельности, а в 2012-м так считали более 70% представителей МСП.

Все меньше представителей бизнеса видят положительные эффекты от участия в ЕАЭС и для экономики страны.

Так, за 2015—2020 годы количество экспортеров, которые ожидают положительных результатов для экономики от евразийской интеграции, сократилось с 51,7% до 42%. Одновременно с этим увеличилось с 9,2% до 16,7% количество экспортеров, которые видят негативные результаты для экономики от участия в ЕАЭС.

Белорусские компании, которые не занимаются экспортом, также за 2015—2020 годы стали смотреть на евразийский союз менее оптимистично. Если в 2015-м 46,2% опрошенных представителей МСП, которые не занимаются экспортом, видели положительное влияние для экономики от участия в ЕАЭС, то в 2020-м только 33,4%.

Отношение бизнеса к другому интеграционному проекту — углублению интеграции с Россией — тоже неоднозначно, но оптимисты также в меньшинстве.

Опрос МСП в 2020 году показал, что 52,2% экспортеров и 56,3% компаний, работающих на внутренний рынок, полагают, что углубление интеграции Беларуси с Россией либо не повлияет на их бизнес, либо скажется на нем отрицательно. При этом среди не экспортирующих предприятий доля негативных оценок выше, чем у экспортеров.

Почему интеграционные проекты вызывают разочарование

Как видим, оба интеграционных проекта, в которых участвует Беларусь, не вызывают особого восторга в обществе.

Сторонники и первого, и второго проекта, похоже, уже в меньшинстве, что и неудивительно — экономических результатов от участия в интеграционных союзах общество видит гораздо меньше, чем разговоров.

По мнению экономистов, сложились несколько факторов, которые привели к тому, что отношение к интеграционным проектам в белорусском обществе стало меняться не в лучшую сторону.

«Это может быть обусловлено проблемами, возникшими в белорусско-российских экономических отношениях в связи с поставками энергетических товаров, и в частности, нефтепродуктов, а также ограничительной политикой России в отношении белорусских товаров, например, продовольствия», — говорится в аналитической записке, подготовленной Исследовательским центром ИПМ на основе опроса малых и средних предприятий.

В комментарии научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая, ссылаясь на результаты опроса, обратила внимание, что частный сектор (малые и средние предприятия) уже не замыкаются при формировании своих экспортных стратегий исключительно на рынок России.

«Нетарифные барьеры, экономические проблемы на этом рынки породили понимание у экспортеров, что нужна географическая диверсификация. Данные опроса свидетельствуют о том, что компании, которые пошли по этому пути, чувствуют себя лучше и готовы развивать свой бизнес», — подчеркнула Точицкая.

По ее мнению, отношение предприятий к рынку ЕАЭС будет во многом зависеть от реальных возможностей, которые будет давать евразийская интеграция для бизнеса.

«ЕАЭС будет, вопрос только в том, насколько эффективным станет это интеграционное образование. Чтобы интеграция развивалась, страны должны уметь договариваться. Пока это не очень хорошо получается. Барьеры во взаимной торговле сохраняются и появляются новые, вопросы по созданию единого энергетического рынка остаются нерешенными», — отметила Точицкая.

Коронакризис, говорят экономисты, возникший в этом году, лишь оголил слабость евразийской интеграции.

«За время этого кризиса общая антикризисная программа в рамках ЕАЭС принята не была. В то же время в Евросоюзе вырабатывались конкретные меры поддержки стран, которые в наибольшей степени пострадали из-за пандемии», — напомнил в комментарии старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль.

Эксперт сомневается в том, что межгосударственные экономические отношения будут успешно развиваться в рамках тех интеграционных проектов, в которых участвует Беларусь.

«Проект по углублению белорусско-российской интеграции — это попытка России усилить свое экономическое влияние на Беларусь, что противоречит интересам нашей страны. ЕАЭС — это еще одни проект, больше политический, чем экономический, который также направлен на то, чтобы удержать постсоветские страны под влиянием России», — резюмировал Мазоль.


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