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Ивонка Сурвилла: У Лукашенко нет права баллотироваться в президенты

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  • 3.08.2020, 12:07
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Ивонка Сурвилла: У Лукашенко нет права баллотироваться в президенты
Ивонка Сурвилла

Белорусы больше не хотят, чтобы страной руководил диктатор.

Председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла обратилась к белорусам накануне президентских выборов в стране, пишет сайт телеканала «Белсат».

Она отметила, что нынешняя кампания, как и все прошедшие выборы, не является честной и свободной: люди, которые могли составить конкуренцию Александру Лукашенко, были брошены в тюрьмы.

«Нынешняя власть боится честной борьбы на выборах. Эта власть знает, что не сможет на них победить. Но в чем-то нынешние выборы отличаются от предыдущих. В первый раз за долгие годы белорусский народ по всей стране тысячами выходит под бело-красно-белым флагом, добиваясь изменений.

Абсолютное большинство белорусов желает, чтобы наша страна была свободной, демократической и независимой. Чтобы она руководствовалась по закону, а не по воле одного-единственного человека. Белорусы больше не хотят, чтобы страной руководил диктатор, который, среди прочего, позорно провалил борьбу с пандемией коронавируса и таким образом несет ответственность за многие смерти», – заявила председатель Рады БНР.

По мнению Сурвиллы, Лукашенко не имеет «ни законного, ни морального права баллотироваться в президенты Беларуси».

«Дорогие соотечественники! Самое важное сейчас – это наше полное единство в том, чтобы решительно требовать от власти проведения новых честных выборов и освобождения всех политических заключенных», – добавила Сурвилла.

Она также призвала белорусов беречь себя в условиях пандемии и «быть готовыми к упорной борьбе и работе ради строительства новой, свободной, состоятельной белорусской Беларуси».


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