Лукашенко уже еле передвигает ногами 41 3.08.2020, 15:40

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Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Жалкое зрелище.

Бывший профессиональный хоккеист, который имеет непосредственное отношение к команде Лукашенко, рассказал Telegram-каналу "Баста!" о физических кондициях Лукашенко.

- Хочу сказать, что те выборы, которые пытался устроить Лукашенко, очень похожи на тот хоккей, в который он играет.

(Партнеры по звену играют только на него. Противникам, не только нельзя подъезжать к нему, но даже быть на линии броска. А главная задача вратаря - уворачиваться от его шайб и реалистично пропускать голы).

Последнее его присутствие на тренировке было неделю назад и уже на ней он еле передвигал ногами. Но все упорно делали вид, что он здоров и полон сил.

Жалкое зрелище еще и тем, что мы, спортсмены, а многие заслуженные мастера спорта международного класса, выступавшие в сильнейших лигах мира, унижаемся и потакаем человеку развалившему страну и вид спорта, которому мы посвятили жизнь.

Получая при этом деньги, должности в федерации или в клубах. Либо зеленый свет своему бизнесу и неприкосновенность от следственного.

Вот вам несколько примеров:

- Года 4 назад Белый (тот, что строит в Лебяжем) был задержан на границе с мешком незадекларированной налички. Как раз на следующий день была тренировка, где Александр Григорьевич на вопрос, где его партнер по звену, получил ответ, что тот задержан. На это он сказал примерно следующее: "Мне кто пасы отдавать будет, ты? Чтобы через час привезли его сюда"

- А перед назначением Гены Савилова главой хоккейной федерации, у него на фирме шли обыски. Естественно, после назначения все дела сразу прекратили.

Кроме этого, знали бы вы, сколько денег тратится на президентскую команду. Обеспечение, тренировки, выезды в Дубаи, рождественские турниры, 4-х значные премии после этих турниров. Сумма сопоставима с бюджетами нескольких клубов чемпионата.

Честно, давно уже очень стыдно. За него и за нас.

Но берет гордость за смелых, кто жертвует всем, что у них есть ради перемен и ради будущего наших детей. Действия героев окупятся всей стране и им в первую очередь".

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