Швейцарский банк Basler Kantonalbank начнет работать с криптовалютой 3.08.2020, 18:38

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фото: bkb.ch

Банк предоставит клиентам возможность хранить цифровые активы и торговать ими.

С 2021 г. швейцарский банк Basler Kantonalbank начнет предоставлять услуги по торговле криптовалютой и ее хранению через дочернюю структуру Bank Cler. Это первый случай, когда поддерживаемая правительством Швейцарии компания выходит на рынок цифровых активов, передает Finews со ссылкой на местное издание, передает РБК.

Пресс-секретарь Bank Cler Натали Вальтманн рассказала, что материнская компания в будущем также планирует дать клиентам возможность работать с криптовалютой. Но сначала биткоин и другие цифровые деньги должны быть опробованы в Bank Cler, где сформирован центр цифровых компетенций.

22 июля Национальные банки США получили одобрение на хранение криптографических ключей от криптовалютных кошельков. Соответствующее разрешение выдало Управление контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США. В письме ведомства говорится, что банки могут предоставлять более безопасные кастодиальные решения, чем существующие на рынке предложения.