План движения на Марш мира и независимости в Минске 6 30.08.2020, 8:01

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Встречаемся завтра в своих районах и идем в центр.

Продолжаем готовиться к Маршу мира и Независимости, который пройдет завтра. Уже стало хорошей традицией встречаться в своих районах и организованно идти в центр, пишет телеграм-канал «Баста!».

План движения колонны из Заводского, Ленинского и Партизанского районов Минска

11.30 - собираемся у ТЦ "Момо", метро "Могилевская". Колонной начинаем движение по Партизанскому проспекту.

12.00 - к маршу присоединяется МАЗ и Чижовка на метро "Автозаводская".

12.30 - Серебрянка и студенты вливаются в колонну на метро "Партизанская".

12.50 - МТЗ, ММЗ, МЗЭТ, а также посёлок Тракторозаводской присоединяются к маршу на метро "Тракторный завод".

13.00 - ждем жителей районов Пролетарской и Фабричной около Мотовелозавода.

13.30 - выходим на проспект Независимости возле станции метро "Площадь Победы" и идем на площадь Независимости.

План движения колонны из Московского района Минска

12.30 - Брилевичи, Малиновка и Юго-Запад встречаются на метро "Михалово".

13.00 - возле станции метро "Грушевка" ждем жителей одноименного микрорайона.

13.15 - встречаем жителей "Розочки" у здания исполкома Московского района.

13.30 - проходим у театра Музкомедии и идем по Немиге дальше.

13.40 - встречаемся с колонной из Фрунзенского района на перекрестке улиц Немига и Романовская Слобода.

13.50 - выходим на проспект Независимости по улице Володарского и идем на площадь Независимости.

План движения колонн из Фрунзенского района Минска

12.30 - встреча жителей западных микрорайонов Минска на станции метро "Пушкинская" и на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Тимирязева.

12.40 - Начало движения в центр города по улицам Притыцкого и Тимирязева.

13.20 - Встреча двух колонн в районе станции метро "Фрунзенская".

13.40 - объединяемся с колонной из Московского района на перекрестке улиц Немига и Романовская Слобода.

13.50 - выходим на проспект Независимости по улице Володарского и идем на площадь Независимости.

План движения колонн из северных районов Минска

12.30 - жители Первомайского района и студенты БГАТУ встречаются возле станции метро "Московская"

13.00 - у станции метро "Академия наук" ждем студентов БНТУ, работников Академии наук и тех, кто живет в близлежащих районах. Начинаем движение по проспекту Независимости.

13.30 - возле станции метро "Площадь Победы" встречаем колонну из Заводского, Ленинского и Партизанского районов и вместе идем на площадь Независимости.

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