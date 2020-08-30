В Беларуси проходит Марш мира и независимости (Онлайн)3
- 30.08.2020, 11:20
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14.00: Минск - площадь Независимости, все города Беларуси - центральные площади.
Независимые телеграм-каналы призвали белорусов выйти сегодня на Марш мира и независимости.
Начало - в 14.00. Минск - площадь Независимости, все города Беларуси - центральные площади. Требования: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных.
С детальным планом выдвижения на Марш в Минске можно ознакомиться тут.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.
12:05 Дроздова (Минск) встречает участников Марша мира и независимости.
11.30 Девушки в национальных костюмах выкатили тыквы на площадь Независимости.
11.22 К площади Независимости со стороны гостиницы «Минск» подошли несколько десятков девушек в народных костюмах.