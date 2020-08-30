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В Минске отключили мобильный интернет

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  • 30.08.2020, 16:17
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В Минске отключили мобильный интернет

Затруднения с доступом в интернет начались в районе 15 часов у всех трех операторов.

Во время Марша мира и независимости в Минске начались проблемы с мобильным интернетом, передает naviny.media.

Затруднения с доступом в интернет начались в районе 15 часов у всех трех операторов — А1, МТС и Life.

Похожая ситуация наблюдалась неделю назад, 23 августа. Мобильный интернет в Минске был недоступен несколько часов. В А1 тогда заявили, что «по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных».


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