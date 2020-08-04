В Нидерландах будут платить за сданную тару любого размера 3 4.08.2020, 15:28

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В стране поставили цель, чтобы до 90% бутылок и банок отправлялось на переработку.

С 1 июля 2021 года в Нидерландах появятся пункты приема маленьких пластиковых бутылок (объемом до 1 литра). За каждую сданную бутылку можно будет получить до 15 евроцентов, пишет «Европульс».

В министерстве окружающей среды Нидерландов надеются, что благодаря этому до 90% всех пластиковых бутылок в стране будет перерабатываться.

В Нидерландах с 2014 года работает система фандоматов – автоматов по приему тары, которые возвращают ее стоимость. Однако пока что они принимают только бутылки объемом больше литра.

После введения системы возврата стоимости тары в Нидерландах больше бутылок стало перерабатываться, но все равно около 20% оказываются на свалках (в основном это именно маленькие бутылки).

Если схема со сдачей маленьких бутылок окажется эффективной, в 2022 году в Нидерландах появятся похожие автоматы по приему алюминиевых банок. Такие автоматы будут находиться на железнодорожных станциях и заправках.