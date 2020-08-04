Саудовская Аравия готовит новые скидки на нефть 4.08.2020, 18:07

2,554

С сентября Saudi Aramcо снизит цены.

Рынку нефти предстоит пережить нервную неделю накануне решения Саудовской Аравии, которой предстоит определиться, по каким ценам продавать свои сорта в начале осени.

Традиционно публикуемый 5 числа каждого месяца прайс-лист государственной добывающей компании королевства Saudi Aramcо на этот раз задерживается, сообщили Bloomberg источники в Эр-Рияде, передает finanz.ru.

Решение по ценам в Эр-Рияде планировали принять во вторник, 4 августа, однако обсуждение перенесли на конец недели. По словам одного из источников Bloomberg, это может быть связано с празднованием мусульманского праздника Ид аль-Адха, которое завершается 4 августа.

Так же саудиты действовали в начале марта перед историческим решением ввести скидки в размере 8-10 долларов в ответ на отказ России сокращать добычу в рамках ОПЕК+. Непродолжительная, но разрушительная ценовая война в условиях пандемии обрушила цены в Европе ниже 10 долларов, а в США довела до отрицательных значений. На этот раз Saudi Aramcо также готовит скидки, хотя значительного меньшего размера, единодушны все нефтетрейдеры, опрошенные Reuters, Bloomberg и Platts: сентябрьские партии сорта Arab Light будут поставляться в Азию на 0,3-1 доллара дешевле, чем в августе. Рынок начал чувствовать слабость, и, вероятно, все саудовские сорта подешевеют на доллар, сказал Platts источник в крупной западной нефтяной компании. Следом цены снизит ADNOC - государственная компания Объедиенных Арабских эмиратов.

Новые скидки нужны, чтобы продать дополнительные объемы. С августа страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 1,2 млн баррелей сутки, при этом саудиты, ОЭА и Кувейт уже добавили на рынок почти 1 млн баррелей дополнительных ежедневных поставок в июле, отказавшись от добровольных дополнительных квот.

Новая нефть хлынет на рынок как раз в то время, когда Китай и Индия резко сокращают закупки, исчерпав свободные емкости в хранилищах, а повторные вспышки коронавируса сулят введение карантина в ряде стран.

«Эксперимент по наращиванию добычи может сработать против ОПЕК+, поскольку пока мы даже не близко к выходу из кризиса со спросом, - говорит глава исследований исследований Rystad Energy Бьорнар Тонхауген. - В ближайшие три-четыре месяца мы получим небольшое перенасыщение рынка».

По оценке Rystad, в августе мировая добыча превысит спрос на 700 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре - на 2 млн. Объем лишней нефти достигнет супертанкера в день.

После стремительного ралли в апреле и мае с июня цены на нефть застряли в узком коридоре между 40 и 44 доллара за баррель Brent. «Рынок постепенно восстанавливается, но есть два существенных фактора неопределенности. Это динамика восстановления мировой экономики и вторая волна коронавируса - будет она или нет», - заявил в интервью Bloomberg исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

В худшем случае цены могут свалиться к 30 долларам за баррель, что будет «неприемлемо для Эр-Рияда», и может вынудить ОПЕК+ снова сокращать добычу, считает Тонхауген.

Ближайшее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 18 августа.