Дональд Туск: Только вы, белорусы, можете решить, в какой стране хотите жить 4 4.08.2020, 22:19

2,486

Дональд Туск

Руководитель Европейской народной партии обратился к белорусам.

Бывший президент Европейского совета (2014-2019) и нынешний лидер Европейской народной партии Дональд Туск направил открытое письмо белорусскому народу, в котором выразил поддержку кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской и всем тем, кто борется за свободу, верховенство закона, демократию и достоинство.

Текст письма опубликовало «Радыё Свабода».

В начале своего выступления Дональд Туск выразил восхищение мужеством белорусов:

«Весь мир обратил свое внимание на вашу страну: мы восхищаемся вашей смелостью и вашей великой решимостью. И мы очень обеспокоены, но, прежде всего, мы очень гордимся вами!»

По словам бывшего президента Европейского совета, Беларусь принадлежит к европейской семье наций:

«Все, кто не верил, что Беларусь представляет собой современное европейское общество, ошибались! В последние недели и месяцы мы видели много инициатив, исходящих от всего общества, вашей мирной силы и вашей твердой воли к мобилизации и самоорганизации. Мы увидели надежду и дух вашей страны, которые нашли свое выражение в молодом, современном женском лице».

Как лидер Европейской народной партии Дональд Туск пообещал поддержать тех в Беларуси, кто выступает за права человека и независимую Беларусь:

«Мы на вашей стороне, чтобы работать вместе и поддерживать вас. Как Европейская народная партия, мы вместе с нашими партнерами протягиваем руку всем тем, кто уважает и защищает права человека и ненасильственно поддерживает независимую, суверенную, свободную и мирную Беларусь в нашем общем европейском соседстве».

И добавил:

«Мы внимательно следим за кампанией главного кандидата от демократов Светланы Тихановской, которая смело присоединилась к этой избирательной кампании после ареста ее мужа».

Дональд Туск далее подчеркнул:

«Только вы, белорусы, можете решить, в какой стране вы хотите жить! Не бойтесь сделать свой выбор и придерживаться своего выбора».

Ссылаясь на свой польский опыт борьбы за демократию, бывший президент Европейского совета призвал:

«Обращайтесь к государственным служащим и милиции - на улицах, во время акций протеста, в социальных сетях. Многие из них знают: демократическая и процветающая Беларусь принесет хорошее будущее и их детям! У некоторых из них все еще есть сомнения - как это было в Украине. Вы будете поражены тем, сколько из них имеют те же желания и стремления, что и вы».

Дональд Туск также обратился к Александру Лукашенко:

«Я призываю Лукашенко и белорусские власти позволить людям самим выбирать свое будущее, поддерживать свободные и справедливые выборы и воздержаться от насилия.

Я призываю к немедленному освобождению всех политзаключенных и прекращению давления на независимых журналистов».

Текст письма на английском языке заканчивается на белорусском:

«Няхай жыве вольная і незалежная Беларусь!»