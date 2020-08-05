Светлана Тихановская: Если люди решат выйти на улицу, я буду рядом с людьми 14 5.08.2020, 11:24

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Светлана Тихановская

Фото: Getty Images

Выход на улицу — это наше право, согласно Конституции.

Светлана Тихановская — пожалуй, самый необычный и неожиданный кандидат в президенты Беларуси. Ее муж — известный в республике блогер Сергей Тихановский, сам хотел стать кандидатом, но сейчас Сергей находится в СИЗО по сфабрикованному обвинению, а его жена подала документы вместо него. Почему люди поддержали Тихановскую и как она сама относится к перспективе стать президентом — в материале «МБХ медиа».

Любовь и политика

«Изначально я подала документы ради любви, а потом уже началась борьба за жителей Беларуси», — говорит Тихановская.

Светлане 37 лет, она переводчица из Микашевичей — небольшого города в Брестской области. В последние годы она была домохозяйкой. Невысокая брюнетка с уставшим лицом, но горящими глазами, она вызывает у меня смешанные чувства. С такой женщиной мы могли бы столкнуться на улице и взаимно извиняться, улыбаясь. А теперь она — кандидат на пост президента целого государства.

У Тихановской нет политической программы. Она призывает к одному — честным выборам. Выборам, перед которыми отпустят политзаключенных и дадут им право стать кандидатами. А всем людям дадут право проголосовать без фальсификаций.

Светлана не считает себя политиком. Она считает, что просто так распорядилась судьба.

«Политик — это тот человек, который общается на политические темы с другими политиками, стремится к власти. А мне власть как таковая не нужна. Если брать определение политика как человека, который хочет сделать свою страну лучше, то, наверное, я под него подхожу. Но политиком я себя не ощущаю», — рассказывает мне Тихановская.

Хотя Тихановская признается, что работа в политике ей не интересна, она видит в ней и позитивные стороны.

«Мне нравится то, что я познакомилась с большим количеством людей, классных, умных, которые образовали мой штаб. Мне нравится, что люди почувствовали себя людьми, они почувствовали, что они народ, они нашли в себе силы переступить через те страхи, которые формировались больше 20 лет. И мне нравится, что я стала частью этого, стала символом каких-то перемен».

Народ

В рамках предвыборной кампании Светлана ездит по городам Беларуси, собирая согласованные митинги. И даже в самых маленьких городах за нее выступают сотни, а то и тысячи человек.

Например, в Бресте, при населении 300 тысяч человек, 20 тысяч были на митинге в поддержку Светланы. Сама она на митинг опоздала — сначала у ее машины оказалось проколото колесо, потом два раза останавливали сотрудники ДПС, якобы для проверки состояния автомобиля. Она приехала вместе с Вероникой Цепкало, женой недопущенного кандидата Валерия Цепкало, и Марией Колесниковой, главой штаба Виктора Бабарико, на которого завели уголовное дело. Девушки решили действовать вместе и создать объединенный штаб.

Когда они вышли на сцену в Бресте, им аплодировали все 20 тысяч человек. Митинг проходил практически в лесу, поэтому многим даже было не видно сцену, но они все равно аплодировали. Светлане дарили цветы, она улыбалась и пожимала людям руки. Вероника и Мария держали на руках маленьких детей.

«Когда я иду на пикет, и люди очень тепло скандируют «Света, Света», я чувствовала что… Знаете, на это место люди хотят попасть годами, в какой-то политике крутятся. А я оказалась на этом месте волею судьбы. Мне не кажется, что я сделала многое, чтобы люди меня так воспринимали. Но у людей, наверное, другое мнение на этот счет. Может, это недооценивание себя», — говорит Светлана.

«Я думаю, что люди видят во мне такого же человека, как и они сами, — говорит Тихановская.— Они видят не политика, который рвется к власти. Они видят человека, который взял на себя ответственность. Я обычная, я простая, я не хочу власть, чтобы управлять страной. Я не умею властвовать над людьми, я слишком для этого мягкая. Даже сейчас моей команде иногда приходится меня защищать в каких-то смыслах. Мне главное, чтобы был мир во всех смыслах, но так не бывает. Поэтому мне было бы сложно принимать какие-то решения, потому что я хочу, чтобы все просто было хорошо».

Мнение Тихановской о ее роли в современной политике страны подтверждают люди, которые приходят на акции в ее поддержку. Белорусы действительно увидели в Светлане символ перемен.

«Сейчас правду скрыть невозможно, и у нас появилась надежда, что все получится, — рассказывает мне Алла, участница митинга в поддержку Тихановской в Бресте. — А Тихановская предлагает перемены. Она как глоток воздуха в этой нашей системе. Мы хотим правосудия, мы хотим, чтобы наши дети не уезжали из страны».

Алла рассказала, что сама живет на «нищенскую пенсию», а ее дети уехали из Беларуси.

«Лукашенко застрял в какой-то юности советской. Я тоже дитя советское, но смотрю на молодежь — нет достойных зарплат, негде работать людям, эти „тунеядские“ (декрет о тунеядстве, подписанный Лукашенко — «МБХ медиа»), эти пытки, это полный беспредел!» — считает Алла.

«Перемены не наступят одномоментно. Это будет долгий и сложный путь. Самое важное, что должно произойти в самосознании людей — что диктатуры не будет, что никто рты закрывать не будет, каждый будет свободен в выражении себя», — объясняет мне Светлана.

И что дальше?

Многие пришедшие на митинг в Бресте говорят, что честных выборов ожидать не приходится. «Мы бы очень хотели, мы очень надеемся, но вы сами знаете…», — так говорят собравшиеся в поддержку Светланы белорусы. Но в случае чего они готовы снова выйти на улицу. Готова и сама Тихановская.

«Мы за законную защиту своих голосов. Каждый человек сам себе лидер. Тихановская — не лидер. Выход на улицу— это законно, это право наше, согласно Конституции. Но если все наши способы, которыми мы будем доказывать, что выборы сфальсифицированы, не сработают, и нам в очередной раз плюнут в лицо тем, что «ваши голоса ничего не значат», тогда люди поймут, что нет другого выбора, кроме как бастовать и выходить на улицу. Если люди решат выйти — я буду рядом с людьми. Не буду впереди, а я буду среди них. Но вести я не буду. И призывать к этому я не буду. Но если люди решат, что так должно быть, то, конечно, я буду среди них».