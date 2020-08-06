Сторонники перемен переполнили Киевский сквер (Видео, онлайн)21
- 6.08.2020, 19:05
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Тысячи и тысячи минчан пришли на встречу.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и представители объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова призвали минчан прийти минчан в 19:00 в Киевский сквер.
Напомним, изначально митинг планировался в Парке Дружбы народов, но власти решили там провести «праздник железнодорожных войск».
20:35 В Telegram-каналах шутят, что еще никогда «День открытых дверей учреждений дополнительного образования» не был таким популярным.
20:34 «Хочется, чтобы наши дети жили получше», — женщина рассказывает, почему пришла в Киевский сквер.
20:26 Милиция не пустила Светлану Тихановскую и представителей объединенного штаба в Киевский сквер, но это не помешало собравшимся.
20:23 Киевский сквер передает Лукашенко «привет». Тысячи минчан скандируют «Уходи!»
20:20 Люди встречают представительницу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову.
20:11 А вот так выглядит митинг вблизи.
20:09 Люди не помещаются на огороженной территории, люди собираются там, где это возможно. Видео «Наша нiва».
20:04 Водители поддерживают собравшихся.
20:02 Светлана Тихановская и объединенный штаб прибыли в Киевский сквер.
19:52 Появилась фейковая информация, якобы Светлана Тихановская и объединенный штаб не приедут на митинг. Представители штаба опровергли эту информацию. Светлана Тихановская будет в Киевском сквере!
19:51 Люди стоят без музыки. Они поют «Воины света», скандируют «Света» и «Выпускай».
19:49 Музыкантам, которые хотели выступить на провластном концерте, просто не дают выступать. Люди просто глушат их, скандируя «Жыве Беларусь!»
19:46 Все желающие не помещаются на огороженной площадке в Киевском сквере. Проезжающие автомобили сигналят в поддержку.
19:44 В Киевский сквер приехал певец Александр Солодуха. Его под охраной ОМОНа завели в кинотеатр «Киев». Люди при этом скандировали «Ганьба». Выйдет ли Солодуха на сцену, пока не известно.
19:36 Участники акции скандируют «Свободу!» Власти традиционно глушат интернет в районе Киевского сквера.
19:29 Диджеев-партизан зовут Кирилл Голанов и Владислав Соколовский. Они обычные работники Дворца молодежи.
19:27 На этом видео можно оценить количество пришедших. Можно смело говорить, что их счет на тысячи.
19:25 Уже нет свободных мест.
19:21 Пришедшие в Киевский сквер достали бело-красно-белые флаги и плакаты. Скандируют «Верым! Можам! Пераможам!» и «Жыве Беларусь!»
19:19 Тысячи минчан аплодируют и скандируют «Жыве Беларусь!»
19:18 Тем временем очередь к Киевскому скверу не становится меньше. Людей действительно очень много.
19:11 Видео момента, когда диджеи включили песню «Перемен». В Сети их уже называют героями.
19:08 А вот и герои сегодняшнего дня, которые запустили на весь парк песню «Перемен».
19:07 Тысячи человек на встрече в Киевском сквере.
19:02 Звуковые операторы, которые работали на официальном мероприятии, включили песню «Перемен» вместо фонограммы. Люди аплодируют.