Диджеи на провластном мероприятии в Киевском сквере включили «Перемен!»14
- 6.08.2020, 19:28
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Таким образом они поддержали сторонников Светланы Тихановской.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и представители объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова призвали минчан прийти минчан в 19:00 в Киевский сквер. В этом время там проходило провластное мероприятие.
Пришедшие поддержать поддержать Тихановсскую подняли руки с белыми лентами. Неожиданно заиграла песня Виктора Цоя «Перемен!». Люди встретили песню овациями и начали подходить ближе к сцене.
Оказалось, что ее включили ребята, которые стояли за пультом и принимали участие в организации официального мероприятия. Диджеи также подняли руки вверх, держа в руках белые ленты - символ перемен.
«Мы хотим перемен! К лучшему. Мы здесь добровольно-принудительно участвуем по советской традиции. Узнали об этом буквально сегодня утром, что здесь какое-то якобы мероприятие. Не боимся ли потерять работу? Уже потеряли», - сказал без сожалений диджей.
На весь Киевский сквер ребята, которые работают за пультом, включили «Перемен» Цоя!— TUT.BY (@tutby) August 6, 2020
Сделали это сознательно, «потому что хочется перемен».
Парни работают во Дворце детей и молодежи. «Но, скорее всего, с завтрашнего дня уже нет», — сказал один из них. pic.twitter.com/eygGkRAQmK