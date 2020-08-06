Диджеи на провластном мероприятии в Киевском сквере включили «Перемен!» 14 6.08.2020, 19:28

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Таким образом они поддержали сторонников Светланы Тихановской.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и представители объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова призвали минчан прийти минчан в 19:00 в Киевский сквер. В этом время там проходило провластное мероприятие.

Пришедшие поддержать поддержать Тихановсскую подняли руки с белыми лентами. Неожиданно заиграла песня Виктора Цоя «Перемен!». Люди встретили песню овациями и начали подходить ближе к сцене.

Оказалось, что ее включили ребята, которые стояли за пультом и принимали участие в организации официального мероприятия. Диджеи также подняли руки вверх, держа в руках белые ленты - символ перемен.

«Мы хотим перемен! К лучшему. Мы здесь добровольно-принудительно участвуем по советской традиции. Узнали об этом буквально сегодня утром, что здесь какое-то якобы мероприятие. Не боимся ли потерять работу? Уже потеряли», - сказал без сожалений диджей.