Диджеи свободы 18 7.08.2020, 8:33

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Минута славы Кирилла Голанова и Влада Соколовского.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и представители объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова призвали минчан прийти вчера в 19:00 в Киевский сквер. В этом время там проходило провластное мероприятие.

Пришедшие поддержать поддержать Тихановсскую подняли руки с белыми лентами. Неожиданно заиграла песня Виктора Цоя «Перемен!». Героями вечера оказались Кирилл Голанов и Влад Соколовский - диджеи, которые стояли за пультом и принимали участие в организации официального мероприятия. Они также подняли руки вверх, держа в руках белые ленты - символ перемен.

Смелый поступок ребят вызвал бурю восторга в соцсетях. Белорусы уже назвали Кирилла Голанова и Влада Соколовского Диджеями Свободы.