Китайские хайтек-гиганты подешевели на $100 млрд из-за указа Трампа 1 7.08.2020, 13:57

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Фото: ZUMA Wire/ТАСС

Президент США намерен запретить деятельность сервисов TikTok и WeChat.

Капитализация ведущих китайских технологических компаний сократилась на $100 млрд после подписания президентом Дональдом Трампом указов, фактически запрещающих деятельности сервисов TikTok и WeChat в США. Об этом сообщает Financial Times.

На пятничных торгах в Гонконге акции конгломерата Tencent (ему принадлежит сервис WeChat) обрушились на 10,1%, потом сумели чуть отыграть потери до 4,4%. Акции Alibaba подешевели на 6,7%, JD.Com — на 5%. Индекс Hang Seng закрылся с понижением на 1,7%.

Сброс акций технологических компаний не ограничился Гонконгом. Так, индекс ChiNext биржи в Шэнчьжэне снизился на 2,4%, индекс Шанхайской биржи Star 50, также отражающий котировки технологических компаний, понизился на 3,1%.