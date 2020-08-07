«Победа будет за нами»: В Варшаве прошла акция солидарности с белорусами 1 7.08.2020, 22:16

На акцию пришли сотни людей.

Возле посольства Беларуси в Варшаве 7 августа прошла акция солидарности с белорусами. На акцию пришли несколько сотен человек.

Акцию анонсировал экс-кандидат в президенты Шимон Головня. Он записал видеообращение к белорусам.

«Свобода, достоинство и уважение прав человека одинаково важны для нас. Мы поддерживаем вас. Мы поддерживаем дело, за которое вы боретесь. Жыве Беларусь!»- сказал Шимон Головня.

На митинге также выступила главный редактор Charter97.org Наталья Радина.

«Я очень люблю Беларусь. Я горжусь, что я белоруска. В Беларуси сотни тысяч человек выходят на улицы своих городов. Не только в Минске, но и в других областных и районных городах. Это на самом деле показывает то, насколько мы действительно сильная нация! Мы показываем волю белорусского народа.

Лукашенко уже давно нелегитимный президент. Он даже потерял свою настоящую фамилию. Сегодня он или Таракан, или Саша 3%. 9 августа он снова попытается узурпировать власть. Он снова попытается сфальсифицировать выборы. Но он уже проиграл. Мы должны сейчас добиваться нашей окончательной победы. Мы уже победили. Но сейчас нужно защитить нашу победу. Защитить голоса, которые мы отдаем за Светлану Тихановскую. За нашей будущее - светлое, демократическое и богатое.

Сейчас есть очень простой план, о котором я прошу рассказывать всем вашим родным и близким в Беларуси. План - выходить на улицы 9 августа. Продолжать акции протеста 10 и 11 августа. Если 9 августа по всей стране выйдет 500 тысяч человек, 10 - миллион, а 11 - два миллиона, мы будем праздновать нашу победу. И нужно проводить забастовки на предприятиях с 10 августа. Победа будет за нами! Я в этом уверена. Жыве Беларусь!» - сказала Наталья Радина.

В конце митинга участники вместе исполнили песню «Муры» на польском и белорусском языках.