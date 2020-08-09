Зеленский на Донбассе: У нас мощная армия 1 9.08.2020, 9:11

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Президент Украины пообщался с бойцами на передовой.

В Украине констатируют продолжение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Как сообщает пресс-служба президента Владимира Зеленского 7 августа, за два дня лидер Украины проехал более ста километров «линии разграничения и лично убедился, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня действует», сообщает «Голос Америки».

Зеленский отметил, что «достижение мира является залогом экономического роста государства и улучшения качества жизни каждого украинца».

«Никто ничего не собирается сдавать, у нас мощная армия. Уважаем ее, поэтому и боремся за Украину, боремся за таких героев, чтобы они возвращались живыми», – подчеркнул президент Украины.

Пресс-служба главы украинского государства отмечает, что Владимир Зеленский на передовой общался «откровенно и неформально, чтобы понять настроения бойцов».

На одной из передовых позиций глава Украины поинтересовался у военных ситуацией на их участке фронта.

«Сейчас не стреляют?» – спросил президент. «Бывают провокации с той стороны. А так – все нормально у нас», – ответил военнослужащий.

Еще один армеец рассказал президенту страны, что сохраняет боевой дух и всегда готов бороться за Родину и дать отпор врагу.

Зеленский подчеркнул, что одним из путей к миру параллельно с переговорами в рамках Нормандского и Минского форматов является постоянное и упорное укрепление Вооруженных сил.

Как отмечает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ», президент страны намерен объехать все 410 километров линии соприкосновения на Донбассе.

«В течение этих двух дней, к сожалению, только два дня [...] проехали более 100 километров вдоль контактной линии [...] Сегодня будем ездить еще до 8 либо 9 вечера, потом ночью будем возвращаться в Киев [...] По нашим планам, я хочу, думаю, что за два раза объеду все эти важные объекты [...] все 410 километров линии соприкосновения», – сказал Владимир Зеленский, сообщает 7 августа «Укринформ».

Перемирие действует

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, сообщает Интернет-сайт лидера государства, призвал общество отличать одиночные выстрелы, которые сейчас бывают в зоне ответственности ООС со стороны боевиков, от обстрелов.

«У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов. А тут все-таки линия столкновения. И вообще, такие одиночные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах», – заявил он.

Так, по его словам, 6 августа на линии разграничения не зафиксировано ни одного выстрела. А 7 августа – два выстрела в разных местах.

Почти за две недели перемирия армия и жители Донбасса начали чувствовать, что приходит конец войне, а жизнь в регионе начало возрождаться, рассказал министр обороны Украины Андрей Таран. От войны устала и армия, и гражданские, отметил он.

По результатам заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля в формате видеоконференции было принято решение, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

«В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования. Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях», – отмечается в сообщении на сайте президента Украины.

Донбасс, война и обязательства сторон

Политолог по вопросам международной политики Антон Кучухидзе отмечает, что украинская власть, декларируя мирные инициативы, тем самым, демонстрирует поддержку Минским соглашениям.

Вместе с тем Антон Кучухидзе отмечает, что в процессе урегулирования вооруженного конфликта есть украинская и российская часть обязательств.

«Мы показываем, что придерживаемся режима прекращения огня. Что касается России, то сейчас есть режим санкций, Кремль пока играет с ним и пытается Минские соглашения реализовать в соответствии со своим видением. В Минских соглашениях есть пункт, в котором прописано, когда возвращается контроль над границей для Украины», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что стороны конфликта по-разному трактуют Минские соглашения. Российская позиция по вопросу передачи контроля на границе предусматривает выполнение формулы Штайнмайера и проведение выборов.

«Но есть и другой путь – в Минских соглашениях есть двенадцатый пункт о том, что Украина может проводить там выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ, а один из главных стандартов ОБСЕ – это получение полноценного контроля над границей и восстановление работы всех государственных органов, которые должны обеспечить проведение честных и свободных выборов на этой территории», – отмечает Антон Кучухидзе.

Минск-2 и Парижское коммюнике

Политолог Олег Постернак отмечает, что за один год политика президента Владимира Зеленского и его окружения привели к большим результатам в процессе урегулирования вооруженного конфликта в Восточном Донбассе, чем действия предыдущей власти.

«В декабре 2019 года на саммите в Париже была договоренность полностью прекратить огонь, договориться о плане разминирования территорий, развести войска на трех новых участках и ускорить обмен пленными, допустить к ним представителей Красного Креста, открыть новые пункты пропуска, обеспечить доступ ОБСЕ на неподконтрольные Киеву территории», – говорит Олег Постернак корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что Украина успешно справилась с рядом задач, но по ряду направлений реализации Парижского коммюнике, нужна поддержка Верховной Рады.

«Например, закон о временном порядке местного самоуправления на территории Восточного Донбасса, решение вопроса пенсионного обеспечения граждан Украины, находящихся на неподконтрольной территории», – подчеркивает Олег Постернак.

По словам политолога, официальный Киев должен активнее развивать социокультурную политику и взаимодействие с жителями неподконтрольных территорий.

После перемирия – следующий этап

Директор Института мировой политики Евгений Магда отмечает, что процесс стойкого перемирия на Донбассе должен быть зафиксирован Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ (СММ ОБСЕ). По его словам, это позволит перейти к следующему этапу деэскалации вооруженного конфликта.

«Это как в компьютерной игре, нужно, чтобы СММ ОБСЕ верифицировала факт прекращения огня. Без этого этапа любые следующие шаги – в политической или экономической плоскости – кажутся странными и малорезультативными», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

При этом он считает, что президент и глава его офиса делают «подчеркнуто бодрые заявления о лидерстве Украины в нормандском и минском форматах».

«Одних заявлений мало. Нужны конкретные решения, которые предусматривают уступки со стороны России. Но если этих уступок не будет, то и продвижения к миру на Донбассе не будет», – отмечает Евгений Магда.