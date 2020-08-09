Андрюс Кубилюс: ЕС должен встать на сторону народа Беларуси 1 9.08.2020, 12:23

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Какие бы цифры ни нарисовал Лукашенко, он будет нелегитимным.

Глава делегации «Евронест», бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс выпустил заявление по ситуации в Беларуси (перевод - Charter97.org).

«Лукашенко в очередной раз украл выборы у народа Беларуси, устранив потенциальных кандидатов, он «нарисует» результаты голосования. Но на этот раз для него все по-другому, потому что он потерял лояльность большинства людей.

Какие бы цифры ни нарисовал Лукашенко завтра, он будет нелегитимным президентом после «украденных» выборов. И он столкнется с другой и настоящей белорусской нацией в качестве оппозиции. ЕС должен встать на сторону народа Беларуси и не признать нелегитимного Лукашенко», - написал политик в своем аккаунте в Твиттере.