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Анн Линде - белорусам: Швеция стоит на вашей стороне

  • 9.08.2020, 12:43
  • 2,298
Анн Линде - белорусам: Швеция стоит на вашей стороне
Анн Линде
фото: РИА Новости

Шведский МИД поддержал демократические перемены в нашей стране.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде выпустила заявление (перевод - Charter97.org ) по ситуации в Беларуси

«Народ Беларуси выступает за демократические перемены. Швеция стоит на вашей стороне. Международное сообщество с беспокойством следит за сегодняшними выборами. Правительство должно уважать права человека. Насилие и преследование оппозиции и мирных демонстрантов недопустимы», — написала дипломат у себя в Твиттере.


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